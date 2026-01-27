Ploaie slabă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 27 ianuarie 2026.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca, marți, 27 ianuarie 2026.

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca, marți, 27 ianuarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Astăzi, marți, 27 ianuarie 2026, temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius.

Minima zilei va fi de de 3 grade Celsius, potrivit ANM.

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca și cer mai mult noros.

Viteza vântului va fi de 11 metri pe secundă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: