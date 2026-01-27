  • Flux RSS
Ploaie slabă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 27 ianuarie 2026.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca, marți, 27 ianuarie 2026.

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca, marți, 27 ianuarie 2026

 

 


 

Astăzi, marți, 27 ianuarie 2026, temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius.


 

 


Minima zilei va fi de de 3 grade Celsius, potrivit ANM.

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca și cer mai mult noros.


Viteza vântului va fi de 11 metri pe secundă.

