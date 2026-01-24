Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Cluj. Hora Unirii în centru.

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită și la Cluj-Napoca.

Hora Unirii, la Cluj-Napoca / Foto: Mădălina IVAN/ monitorulcj.ro

Clujul a sărbătorit astăzi, 24 ianuarie, Ziua Principatelor Unite.

Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca au invitat întreaga comunitate la Ziua Unirii Principatelor Române. Împreună, clujenii au sărbătorit în centrul orașului 167 de ani de la „Mica Unire", prin manifestări solemne și momente artistice.

Evenimentele zilei de 24 Ianuarie au debutat la ora 11.00 în scuarul unde este amplasat bustul domnitorului Al. I. Cuza (scuarul CEC - B-dul 21 Decembrie 1989 - vizavi de Instituția Prefectului Județul Cluj).

Ziua Unirii a fost sărbătorită la Cluj / Foto: Mădălina Ivan/monitorulcj.ro

Programul a inclus discursuri, defilarea gărzii de onoare și a Muzicii militare, ceremonia religioasă, depunerea de coroane și jerbe de flori și Hora Unirii. Ceremonia din prima parte a zilei a fost organizată de Instituția Prefectului - Județul Cluj, Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca și Divizia 4 Infanterie „Gemina”.

Manifestările au continuat în Piața Unirii, unde Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită prin muzică și dans, cu Regal folcloric și concerte, astfel:

ora 13.00 - Regal folcloric: Ansamblul folcloric Ioan Berci, Mariana Gabrian Sfechiș, Roxana Poiană, Florian Roșan, Iulia Bucur, Andra Cocian, Ioana Breda Morar, Oana Bozga, Narcisa și Ana Georgeta Balla, Andreea Ciupe, Adriana Irimieș, Aurel Tămaș, Amalia Chiper, Lucia Potra, Silviu Popa, Mihaela Grindean, Maria Golban Șomlea, Cristian Totpati, Ansamblul Folcloric Mugurelul, Ansamblul Folcloric Mărțișorul, Sava Negrean Brudașcu, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan;

ora 19.00 - Concert Semnal M.

Ziua Unirii a fost sărbătorită la Cluj / Foto: Mădălina Ivan/monitorulcj.ro

De asemenea, 24 Ianuarie este ultima zi în care ne bucurăm de iluminatul festiv din zona centrală. Cele două instalații luminoase „Corul Îngerilor" (strada Iuliu Maniu) și „Pădurea de Crăciun" (strada Universității) vor avea un joc de muzică și lumini, astfel:

„Corul Îngerilor”: 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.45;

„Pădurea de Crăciun”: 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15.

