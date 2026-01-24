Înaltpreasfinţitul Andrei își sărbătorește ziua de naștere prin rugăciune. Când și unde va avea loc slujba

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei împlinește 77 de ani.

Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț| Foto: mitropolia-clujului.ro

Cu ocazia zilei sale de naștere, când este sărbătorită totodată și Unirea Principatelor Române, Părintele va oficia Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 8:30.

„Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, zi în care este sărbătorită Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, numită și „Mica Unire”, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, împlinește vârsta de 77 de ani.

Ierarhul își sărbătorește ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a Eparhiei.

Astfel, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, începând cu ora 8:30, va oficia Sfânta Liturghie” a fost mesajul postat în mediul online de către Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

