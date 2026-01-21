Doliu la Curtea de Apel Cluj: Judecătoarea Ioana Tripon a murit la câteva luni de la pensionare. Avea doar 50 de ani.

Lumea justiției din Cluj este în doliu în urma morții judecătoarei Ioana Tripon, care s-a stins mult prea devreme. Magistratul avea doar 50 de ani.

La momentul plecării din magistratură, Tripon era președintele Secției a IV-a pentru litigii de muncă a Curții de Apel Cluj.

Colectivul instanței și comunitatea juridică din Cluj au transmis un mesaj emoționant în urma dispariției fostului magistrat, care se pensionase în urmă cu 7 luni.

În cadrul Curții de Apel Cluj, judecătoare Ioana Tripon s-a remarcat ca o colegă pregătită să-şi folosească toată priceperea pentru a sprijini sistemul judiciar, dar și pentru a evidenția aspectele vulnerabile ale acestuia.

„Plecarea tragică și neașteptată a colegei noastre Ioana Tripon pune capăt, mult prea devreme, vieții și carierei marcate de profesionalism și atașament față de această nobilă profesie și valorile ei, zguduind de durere inima membrilor familiei, a colegilor, prietenilor și cunoscuților ce i-au intersectat destinul”, se arată în mesajul de condoleanțe transmis de Curtea de Apel Cluj.

Ioana Tripon și-a dedicat energia și competența profesiei de judecător, parcurgând treptat toate gradele profesionale, începând cu data de 1 octombrie 1999, când și-a început cariera ca auditor de justiție, ocupând, în ultimii ani ai carierei, funcția de președinte al Secției a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, experiența sa profesională fiind reprezentativă nu numai pentru secția pe care a condus-o, ci și pentru instanțele arondate acestei curți de apel.

„Mai presus de orice, doamna judecător Ioana Tripon a fost iubită de familie, de prieteni, de colegi, dar mai ales a ştiut să iubească atât profesia pe care a ales-o, cât și pe semenii săi”, au transmis coolegii de la Curtea de Apel Cluj.

La începutul lui decembrie 2025, un alt deces fulgerător a zguduit lumea justiției din Cluj: Ramona Mornăilă, judecătoare la Curtea de Apel Cluj, a decedat la vârsta de 49 de ani. Judecătoarea a murit la doar câteva zile după semnarea decretului de pensionare.

