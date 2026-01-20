Clădirea emblematică din cărămidă roșie din Piața 1 Mai, într-o nouă etapă de transformare (P)

Prin lucrările de reabilitare a clădirii administrative cu fațadă din cărămidă roșie de pe fosta platformă Carbochim, una dintre cele mai reprezentative construcții industriale ale orașului, păstrate în cadrul proiectului mixed-use RIVUS, este reconsolidată și pregătită pentru etapele următoare.

Clădirea, imagine emblematică a fostei fabrici Carbochim, a fost construită între anii 1949–1952 și are o suprafață de aproximativ 2.300 mp, desfășurată pe patru niveluri. Imobilul cu valoare ambientală, reprezintă un reper al patrimoniului industrial al Clujului, fiind acum readusă la viață printr-un amplu proces de consolidare și reconfigurare structurală.

Înainte de începerea lucrărilor, imobilul, o construcție veche, cu parter și trei etaje, prezenta o structură închisă, susținută de grinzi masive, cu zidărie portantă și camere dispuse simetric de o parte și de alta a coridorului central. Starea avansată de degradare a impus o intervenție complexă, precedată de studii istorice, arhitecturale și de rezistență structurală, realizate cu scanări 3D și probe de materiale, cu scopul de a identifica elementele care puteau fi păstrate în siguranță și valorificate ca simbol al zonei.

Expertizele tehnice au încadrat clădirea în categoria celor cu risc seismic, atât din cauza vechimii de peste 75 de ani, cât și a soluțiilor tehnologice folosite în construcția sa inițială. În urma acestora, s-a stabilit refacerea completă a structurii interioare, în timp ce fațada din cărămidă roșie a fost păstrată și restaurată cu grijă.

„Structura interioară a fost reconstruită în trei etape, câte o treime din clădire fiind reconfigurată pe rând. Pereții exteriori au fost consolidați prin torcretare – o tehnică de aplicare a betonului pe verticală în straturi subțiri, care asigură stabilitatea zidăriei. În interior, clădirea a fost reconstruită integral, păstrându-se doar pereții exteriori originali. Regimul de înălțime și proporțiile geometrice au fost menținute, și au fost integrate deschideri care permit intrarea luminii naturale în spațiile interioare – o noutate față de configurația originală. Casa scării a fost modernizată complet și dotată cu lift, iar acoperișul a fost refăcut și învelit în tablă, pentru o durabilitate sporită”, a explicat Vlad Samoil, project manager RIVUS.

Un element esențial al reabilitării este păstrarea și reintegrarea materialelor originale, în spiritul sustenabilității. În acest sens, cărămida inițială a clădirii a fost recuperată și refolosită în intervenția actuală. De altfel, ea are o istorie aparte: a fost utilizată și la construcția inițială, provenind din materiale recuperate din clădiri afectate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, într-un context în care construcțiile din perioada comunistă recurgeau frecvent la astfel de soluții.

Sorin Guttman, managerul proiectului mixed-used RIVUS a subliniat: „Cărămida rezultată din demolările parțiale a fost refolosită la restaurarea fațadei, pentru că ne-am dorit păstrarea autenticității vizuale. Pentru noi, este o continuare firească a istoriei locului, pe care o respectăm și ne-o dorim prezentă și în noul proiect. Clădirea administrativă cu fațadă din cărămidă roșie este una dintre cele mai emblematice construcții industriale ale Clujului și o vom revalorifica prin proiectul RIVUS. După finalizare, aceasta va găzdui spații mixte de birouri și servicii, integrând trecutul industrial al sitului într-un concept urban contemporan, în care patrimoniul și funcționalitatea modernă se completează reciproc.”

Cifre care vorbesc despre unicitatea și amploarea demersului de conservare a clădirii din cărămidă roșie:

Suprafața de cărămidă recondiționată este de 840 mp , echivalentul a aproximativ 67.000 de cărămizi .

, echivalentul a aproximativ . Pentru consolidare s-au folosit 1.300 mc de beton și 98 de tone de armătură .

și . Lucrările de igienizare, demolare, consolidare, refacere a noii structuri și recondiționare a fațadelor s-au desfășurat pe o perioadă de aproximativ 24 de luni .

. Doar procesul de curățare a rosturilor de cărămidă, înlocuire a celor deteriorate și refacere a rosturilor a durat circa 6 luni .

. Acoperișul tip șarpantă, inițial realizat din lemn, a fost refăcut integral din metal, fiind utilizate 18,5 tone de confecții metalice.

Diversitatea funcțională a proiectului RIVUS transformă cele 14 hectare industriale subutilizate: aici se va îmbina retailul, oportunitățile de carieră, cultura, divertismentul, natura și comunitatea. Proiectul va include cea mai mare suprafață de retail din România, peste 142.000 mp, într-un concept care completează experiența de shopping cu servicii și funcțiuni publice, de relaxare și petrecere a timpului liber. Vizitatorii vor avea acces la peste 400 de magazine, inclusiv premiere regionale și naționale, precum și la peste 30 de restaurante-concept și cafenele, unele cu priveliște spre râul Someș. Zona verde a proiectului va cuprinde un nou parc și spații amenajate pe o suprafață de peste 5,2 hectare, completate de o spectaculoasă grădină japoneză amplasată pe acoperiș. RIVUS va integra, de asemenea, două clădiri industriale reconvertite în spații culturale, de office și servicii, reafirmând respectul pentru patrimoniul istoric al sitului. Pe lângă clădirea administrativă cu fațadă din cărămidă roșie, hala cu arcade va fi și ea la rândul ei reabilitată și se va transforma într-un centru cultural. Proiectul va include și spații de birouri premium, certificate green, cu o suprafață totală de 15.000 mp, contribuind la crearea unui mediu urban modern, sustenabil și conectat la nevoile comunității.

