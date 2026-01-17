Vreme geroasă și maxime de -1 grad Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține deosebit de rece în majoritatea zonelor țării, astfel că temperaturile nu vor depăși – 1 grad Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Sâmbătă, 17 ianuarie, în vestul țării temperaturile se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar, în timp ce în restul zonelor vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea.

Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea în estul și sud-estul țării, unde pe alocuri, trecător vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare și viteze la rafală de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig.

Temperaturile maxime se vor situa între -14 și 3 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -18 și -4 grade Celsius.

În Cluj, vremea se menține rece, cu un cer preponderent senin și șanse reduse de precipitații.

Vântul va sufla cu intensificări în special în zonele montane înalte ale județului.

Maxima termică va indica -1 grad Celsius, în timp ce minima termică va ajunge până la -14 grade Celsius.

Vremea va rămâne capricioasă, cu temperaturi reduse, și pe parcursul umătoarelor zile. Avertizarea meteo de vreme rea, emisă vineri de meteorologi, este valabilă până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00.

