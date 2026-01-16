Participă la competiția de tenis virtual din Iulius Mall și câștigă o invitație dublă la Transylvania Open! (P)

Mai sunt doar câteva zile până la Transylvania Open, iar Iulius Mall Cluj te trimite să vezi cele mai spectaculoase meciuri. Dacă participi la competiția virtuală de tenis, poți câștiga o invitație dublă pentru luni, 2 februarie 2026, în cadrul Transylvania Open.

Timp de două zile, în perioada 17 – 18 ianuarie 2026, la Iulius Mall Cluj are loc Transylvania Open Virtual Challenge, unde poți câștiga o invitație dublă la marele turneu. În fiecare zi, din oră în oră, se vor desfășura mini-competiții, iar câștigătorii vor pleca acasă cu invitații duble pentru luni, 2 februarie, la Transylvania Open. În plus, toți participanții vor primi mingi semnate de jucătoarele participante la edițiile anterioare ale turneului.

„Terenul” virtual va fi amplasat la intrarea principală din Iulius Mall, iar participarea este gratuită pentru toți doritorii.

Transylvania Open WTA 250, ajuns la cea de-a VI-a ediție, va avea loc la BT Arena din Cluj-Napoca, în perioada 31 ianuarie – 7 februarie. Anul acesta, printre jucătoarele participante se numără Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Donna Vekić, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Anastasia Potapova și Xinyu Wang. Luni, 2 februarie, se vor disputa 6 meciuri din turul 1 la simplu și două meciuri din turul 1 la dublu.