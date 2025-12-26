Temperaturi cu minus în a doua zi de Crăciun, la Cluj

Vreme rece vineri dimineață la Cluj. Cerul se va menține în mare parte înnorat, iar soarele va apărea doar trecător.

Temperaturile se vor situa în jurul valorii de -1°C. Cerul va fi în mare parte înnorat, iar maximele zilei vor fi cuprinse între 3 și 5°C. Minimele nocturne vor coborî între -4 și -2°C.

Temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 3 și 5 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -4…-2 grade Celsius. Dimineața și noaptea va fi posibil să se formeze brumă, iar senzația de frig va fi accentuată de umezeală.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: