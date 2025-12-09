Vreme închisă, maxime de 9 grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea rămâne instabilă, cu înnorări persistente și posibile precipitații. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 9 decembrie| Foto: monitorulcj.ro

Marți, 9 decembrie, valorile termice se vor menține peste cele specifice datei din calendar. Cerul va fi preponderent noros, cu nebulozitate persistentă în nord-vestul și centrul țării, iar în rest înnorările vor fi temporare. Pe parcursul serii și noaptea se vor semnala ploi slabe, pe alocuri în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Moldovei, iar în zonele montane vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 - 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 6 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi predominant închisă, cu cer noros, dar cu șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Maxima termică va ajunge la 9 grade Celsius, iar minima termică va indica 2 grade Celsius.

Vremea se va menține capricioasă în zilele următoare, iar maximele termice vor varia între 10 – 8 grade Celsius.

