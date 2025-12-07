Actualitate
Săptămâna se încheie cu vreme caldă la Cluj. Temperaturile ajung la 9 grade Celsius.
Temperaturile maxime vor fi de 9 grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 7 decembrie 2025.Vor fi 9 grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 7 decembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro
Prima săptămână din decembrie se încheie cu temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului.
Duminică, 7 decembrie 2025, la Cluj-Napoca, maxima zilei va fi de 9 grade Celsius.
Minima zilei va fi de 3 grade Celsius.
Cerul va fi partial noros, iar viteza vântului va fi de 11 m/s.
Până la ora 10.00, temperatura va ajunge la 4 grade Celsius la Cluj-Napoca, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.
