Săptămâna se încheie cu vreme caldă la Cluj. Temperaturile ajung la 9 grade Celsius.

Temperaturile maxime vor fi de 9 grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 7 decembrie 2025.

Vor fi 9 grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 7 decembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Prima săptămână din decembrie se încheie cu temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului.

Duminică, 7 decembrie 2025, la Cluj-Napoca, maxima zilei va fi de 9 grade Celsius.

Minima zilei va fi de 3 grade Celsius.

Cerul va fi partial noros, iar viteza vântului va fi de 11 m/s.

Până la ora 10.00, temperatura va ajunge la 4 grade Celsius la Cluj-Napoca, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.

