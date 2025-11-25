RO-ALERT. Încă o dronă rusesacă a intrat în România. Piloții au permisiunea să o doboare, dar o monitorizează.

O dronă rusească a intrat neautorizat în spațiul aerian al României, iar piloții au permisiunea să o doboare.

Încă o dronă rusească a intrat neautorizat în România | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Statul Major al Forțelor Aeriene (SMFA) continuă să monitorizeze pe teritoriul României dronele utilizate de Rusia în agresiunea militară împotriva Ucrainei, iar piloții au aprobare pentru angajarea țintei aeriene, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale (MApN), Corneliu Pavel, potrivit Agerpres.ro.





„Avem un război la graniță, un război brutal dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, un stat democratic european. Situația din această dimineață este în desfășurare. Pentru prima dată, a fost emis mesaj RO-ALERT pentru județul Vrancea. Aeronavele noastre sunt în aer acum, monitorizează situația, iar piloții au aprobare pentru angajarea țintei aeriene”, a precizat reprezentantul MApN.



În ceea ce privește situația monitorizată în cursul dimineții în județele Tulcea și Galați, Corneliu Pavel nu a putut preciza dacă a fost vorba despre o singură dronă sau de un grup de drone.

„Cel mai probabil a fost vorba de o singură dronă, dar nu vă pot confirma 100% că este aceeași dronă care a intrat și în județul Tulcea ca fiind cea din județul Galați”, a mai spus purtătorul de cuvânt al MApN.

Reamintim faptul că, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie 2025, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.



„Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea. La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României”, a transmis MApN.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

Atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei s-au intensificat în ultima săptămână, iar efectele acestora s-au resimțit în mod special în județul Tulcea, în condițiile în care, pentru prima dată de la intensificarea agresiunii rusești, o navă cu combustibil ancorată pe Dunăre, în portul ucrainean Ismail, a luat foc, iar populația din două sate românești a fost evacuată pentru circa 24 de ore.

De altfel, la finele săptămânii trecute, trecerea Dunării cu bacul între orașul Isaccea, județul Tulcea, România, și localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina, a fost suspendată, după ce vama ucraineană a fost închisă, în urma unui atac cu drone al Rusiei.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: