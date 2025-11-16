De luni, termometrele vor coborî! Ce temperaturi anunță meteorologii

Așa cum era de așteptat, iarna începe să își intre în drepturi. Meteorologii au anunțat că, începând de luni, 17 noiembrie, temperaturile vor scădea brusc.

De luni, termometrele vor coborî! Ce temperaturi anunță meteorologii | Foto: monitorulcj.ro

Meteorologii anunță o scădere brusca a temperaturilor din România, după ce ceața a cuprins mai multe zone din România, inclusiv județul Cluj.

Conform ANM, citat de Digi24.ro, temperaturile din nordul țării vor ajunge până la 6-8 grade Celsius, sub valorile normale din această perioadă a anului. Cu toate acestea, în sud mercurul din termometre va indica între 10 și 12 grade Celsius.

„De mâine, vremea va intra într-un proces de răcire, inițial în nord, apoi pe întreg teritoriul. În unele zone se pot înregistra ninsori, iar în centrul și nordul țării, precipitații mixte. Cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 litri pe metru pătrat”, a precizat Elena Mateescu, directorul ANM.

În Cluj, dimineața de luni va începe cu temperaturi de până la 6 grade Celsius.

