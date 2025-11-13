Acceptă provocarea reducerilor de la FineStore! Noiembrie e luna rafinamentului la prețuri excelente (P)

FineStore vine cu superdiscounturi de Black Friday, dar nu face rabat la calitate! Toată luna noiembrie ai parte de reduceri atât de spectaculoase, încât e greu să alegi doar o băutură sau două. Și ar fi și păcat să te rezumi la atât!

Noiembrie devine perioada favorită din an pentru pasionații de băuturi fine. La FineStore, este deja o tradiție ca Black Friday să țină o lună întreagă, așa că e momentul perfect să-ți primenești barul de acasă, să te pregătești pentru mesele festive de sărbători sau să alegi cadouri de calitate la prețuri excelente.

Comandă acum, pentru că stocurile sunt limitate, și ai șansa să fii cu un pas înaintea tuturor, așteptând sezonul cadourilor mai liniștit ca niciodată!

Mii de licori de poveste, la cele mai bune prețuri din an

Cu 3.000 de produse la prețuri reduse cu până la 70%, FineStore schimbă jocul pe piața de băuturi alcoolice în noiembrie. Calitatea și eleganța specifice celor de la FineStore se întâlnesc acum cu prețuri mai bune ca oricând atât online, cât și în magazinele fizice, din Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2-8) sau din Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E).



De la whisky Glenfiddich, Kamiki sau West Cork, până la vodka Beluga, Grey Goose sau Mont Blanc, rom Bumbu și El Ron Prohibido, coniac Hennessy sau Courvoisier, gin, tequila Corralejo sau Padre Azul, lichior, șampanie Gosset și băuturi tradiționale românești și internaționale - reducerile se aplică la toate categoriile de produse.

Mai mult, ai de ales și dintre zeci de coșuri cadou create cu cea mai mare atenție la cele mai mici detalii; acesea au ca piese centrale băuturi de excepție, precum cava Pere Ventura, vin Grande Alberone sau prosecco Foss Marai, cărora specialiștii FineStore le-au “asortat” o mulțime de alte produse premium.

Trei idei de băuturi care cuceresc de la prima degustare

Paleta de produse la prețuri excelente este atât de largă, încât poți să încerci și ceva nou, să îți faci și stocul de băuturi preferate pe care să le savurezi în serile lungi de iarnă, dar și pentru petrecerile de sărbători. Mută băuturile dorite din wishlist în coșul de cumpărături și comandă acum, pentru că stocurile se epuizează văzând cu ochii!

Descoperă Pere Ventura, un vin spumant născut din rafinamentul spaniol, pur și simplu perfect pentru momentele în care vrei să sărbătorești o reușită sau să te relaxezi cu un pahar în care se împletesc la perfecție bulele fine și aromele fructate.

Tot din inima Spaniei poate ajunge la tine și un vin Ramon Bilbao proaspăt și echilibrat, o combinație între tradiție și modernitate, ideal pentru serile relaxate în familie.

Pentru o notă romantică și dulceagă, un lichior Tequila Rose cu textură catifelată și gust cremos de căpșuni este alegerea ideală, fie că îl consumi simplu sau într-un cocktail jucăuș, care poate transforma un moment banal într-o experiență memorabilă.

Surprize de Black Friday cum doar FineStore știe să facă

Profită acum de cele mai bune prețuri din an și răsfață-te cu băuturi originale de calitate incontestabilă. La comenzile online, ai parte de câteva surprize din partea casei: livrarea se face rapid oriunde în țară și e gratuită la comenzi ce depășesc 299,99 lei.

În plus, te poți număra printre cei care primesc bonus o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT 0.75L la fiecare 400 de lei cheltuiți pe produse selecționate din oferta de Black Friday. 15.000 de sticle sunt pregătite pentru a fi dăruite celor mai "harnici" clienți, pentru că FineStore vrea să răsplătească astfel pasiunea pentru băuturi de calitate.

Știi senzația aia că ai făcut o afacere excelentă? Așa te vei simți dacă profiți acum de superreducerile de Black Friday de la FineStore! Abonează-te la newsletter pentru acces prioritar la oferte și urmărește FineStore și pe Facebook și pe Instagram. Noiembrie e despre gust, stil și rafinament și poate ai nevoie de inspirație pentru comenzi viitoare.

Mii de produse la prețuri reduse așteaptă să le iei acasă, așa că ar fi păcat să nu profiți acum de cele mai bune prețuri din an la băuturile tale preferate!