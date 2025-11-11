HUGO BOSS a deschis primul magazin din Cluj, în Iulius Mall (P)

Mixul de branduri din Iulius Mall Cluj se îmbogățește cu o nouă destinație de shopping: HUGO BOSS. Noul magazin BOSS este dedicat exclusiv publicului masculin și le propune clienților articole premium de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii.

HUGO BOSS este unul dintre liderii globali ai segmentului premium și de lux în fashion. Locația din Iulius Mall Cluj se distinge prin standardele ridicate de calitate, durabilitate și design ale pieselor vestimentare. Magazinul BOSS este situat în zona de mijloc (exclusivista) a centrului comercial și se întinde pe o suprafață de 151,13 mp.

Colecțiile BOSS oferă o selecție completă de articole vestimentare, încălțăminte și accesorii, adaptate stilului de viață masculin modern. Fiecare piesă se remarcă prin croieli impecabile și un design atemporal, fiind creată pentru a completa atât ținutele business, cât și pe cele casual. Astfel, clienții își pot construi o garderobă versatilă, care îmbină eleganța cu funcționalitatea.

Magazinul BOSS din Iulius Mall Cluj este a treia locație din rețeaua IULIUS, după cele din Palas Iași și Iulius Town Timișoara.

La nivel global, HUGO BOSS dezvoltă și comercializează modă premium și accesorii pentru bărbați și femei, având sediul central în Metzingen (Germania) și o prezență în peste 100 de țări.