OLX lansează al doilea târg digital de piese auto, agro și accesorii din România (P)

Susținută de Agromir, ediția din luna noiembrie 2025 aduce într-un singur loc principalele oferte ale vânzătorilor profesioniști și facilitează accesul cumpărătorilor la piese auto din toată țara.

În perioada 7–13 noiembrie 2025, platforma OLX organizează cea de-a doua ediție a Târgului Digital de Piese Auto, agro și accesorii în colaborare cu Agromir (sponsor principal), un eveniment dedicat comunității auto din România, care aduce împreună cumpărători, vânzători profesioniști și specialiști din domeniul auto.

Târgul digital transformă experiența de cumpărare într-una rapidă și sigură: utilizatorii pot descoperi oferte de la vânzători verificați din toată țara, iar profesioniștii beneficiază de o platformă vizibilă, care le conectează afacerea direct cu publicul auto activ.

„Prin Târgul Digital de Piese auto, agro și accesorii ne dorim să oferim un spațiu comun tuturor celor care fac parte din ecosistemul auto – de la vânzători profesioniști la cumpărători pasionați. Este o inițiativă care demonstrează cum digitalizarea poate simplifica accesul la produse, informații și servicii, păstrând totodată încrederea și transparența caracteristice OLX” declară Alexandru Picu, Head of Sales OLX Piese, România.

Târgul Digital de Piese auto, agro și accesorii confirmă interesul tot mai mare pentru comerțul online de profil și extinde prezența vânzătorilor profesioniști din categoria auto. Evenimentul oferă o modalitate simplă și sigură de interacțiune între cumpărători și comercianți, contribuind la dezvoltarea unei piețe digitale tot mai active și mai transparente.

Pe durata târgului, cumpărătorii vor găsi reduceri în principalele categorii de produse: Piese Auto – care includ subcategoriile Roți, Jante și Anvelope, Consumabile și Accesorii, Caroserie și Interior, Mecanică și Electrică, Alte Piese, Alte Vehicule și Vehicule pentru dezmembrare – precum și în categoria Agro și Industrie, unde sunt disponibile oferte pentru Piese de utilaje agricole, Piese de utilaje industriale și componente rezultate din dezmembrări.

Târgul Digital va avea loc în perioada 7–13 noiembrie 2025 și va fi disponibil pe pagina dedicată https://promotii.olx.ro/targ-de-piese-si-anvelope/.

Despre OLX

OLX este cea mai mare platformă online de vânzări și cumpărări din România, oferind o gamă variată de oportunități pentru utilizatori. Prin categoriile sale dedicate, OLX conectează milioane de români în fiecare lună, facilitând tranzacții sigure și rapide într-un mediu digital de încre