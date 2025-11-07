„Stagiunea de toamnă” a Teatrului de Păpuși începe la Iulius Mall Cluj. Sâmbătă, cei mici vor afla povestea unui „Șoricel Animator” (P)

Vremea se răcește, iar activitățile în aer liber au început să se rărească, mai ales cele dedicate celor mici. Iulius Mall Cluj vine în întâmpinarea părinților care își doresc ca prichindeii lor să descopere lumea într-un mod interactiv, distractiv și educativ. Teatrul de Păpuși pentru copii revine la Iulius Mall cu noi povești pline de magie, începând din acest weekend.

Povești pline de culoare, aventuri năstrușnice și momente pline de veselie vor prinde viață pe mica scenă din Iulius Mall Cluj pe tot parcursul lunii noiembrie. Simpaticele păpuși dau startul „stagiunea de toamnă”, dedicate micilor iubitori de teatru și îi așteaptă în fiecare sâmbătă, în zona foodcourt.

Weekendul acesta, cei mici sunt invitați să vadă ce se întâmplă când un „Șoricel Animator” ajunge la Iulius Mall. Începând cu ora 11.00, prietenii de la AnimaArt vor crea o atmosferă de basm pentru micii spectatori. În fiecare weekend din luna noiembrie, copiii sunt așteptați la scenetele:

Crăiasa zăpezii – 15 noiembrie

Degețica – 22 noiembrie

Povestea omului de zăpadă – 29 noiembrie

Participarea este gratuită pentru întreaga familie, iar distracția și voia bună sunt garantate!

Vino alături de cel mic la Iulius Mall Cluj și bucurați-vă împreună de farmecul poveștilor copilăriei!