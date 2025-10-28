Peste 160 de copii au participat la Academia micilor polițiști, la VIVO! Cluj-Napoca (P)

VIVO! Cluj-Napoca a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute un eveniment educațional pentru micii vizitatori, cu scopul de a-i ajuta, prin joacă, să deprindă, încă de la vârste fragede, cunoștințe esențiale despre siguranță și comportament responsabil.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, fiind prezenți polițiști din Biroul pentru Analiza și Prevenirea Criminalității, Serviciul Criminalistic și Biroul de Siguranță Școlară, precum și din Secția 6 Poliție Rurală Florești.

Cei peste 160 de copii participanți la eveniment s-au bucurat de interacțiunea directă cu reprezentanții Poliției Române și au fost încântați să poarte elementele de uniformă pregătite special pentru ei. Copiii au fost deosebit de interesați să parcurgă mini traseul aplicativ, inspirat din probele practice ale Academiei de Poliție. Evenimentul a inclus și elemente de educație rutieră, cu focus pe semnificația indicatoarelor din trafic. Imaginația și îndemânarea copiilor au fost testate la un atelier creativ în care aceștia s-au întrecut în confecționarea semnelor de circulație.

La rândul lor, polițiștii au manifestat prietenie și răbdare în interacțiunea cu copiii și s-au implicat cu entuziasm în activitățile organizate, sporind confortul copiilor și calitatea evenimentului.

„Energia și veselia copiilor au fost debordante și ne-a impresionat atenția pe care aceștia au acordat-o reprezentaților Poliției. Dincolo de voie bună, ne bucurăm că la finalul zilei copiii au plecat acasă cu informații noi care să-i ajute să înțeleagă ce presupune un comportament responsabil în societate, dar și cu noțiuni despre riscurile la adresa siguranței și modul în care le pot aborda. Le mulțumim reprezentanților Poliției pentru colaborarea excelentă în acest proiect și avem convingerea că vom crea în continuare premise pentru noi acțiuni comune atât de utile generației tinere și comunității locale în general. VIVO! Cluj-Napoca este mai mult decât o destinație de shopping, un loc al experiențelor multiple, inclusiv de tip edutainment, care aduc laolaltă educația și distracția. Evenimentele noastre prioritizează comunitatea, nevoile și așteptările ei și completează fiecare vizită la mall cu funcțiuni precum shoppingul și socializarea astfel încât fiecare vizitator care ne trece pragul să își găsească un loc în universul VIVO!”, au transmis reprezentanții VIVO! Cluj Napoca.

