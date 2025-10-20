Cea mai rece dimineață de 20 octombrie în România. Cât de frig a fost la Cluj?

Anul acesta a fost înregistrată cea mai rece dimineață de 20 decembrie în România din istoria măsurătorilor.

Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, luni dimineața, o valoare de minus 9,2 grade Celsius, astfel a fost depășit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie.



Meteorologul de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud Sibiu, a transmis că vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius, potrivit Agerpres.ro.

Specialistul a explicat că, după un început de octombrie cu temperaturi deja scăzute, un nou front rece a traversat zona în weekend, aducând o masă de aer polar.

În dimineața zilei de 20 octombrie 2025 a fost frig și în județul Cluj. Următoarele temperaturi au fos înregistrate în județ:

Vlădeasa (cota 1.800), minus 6,5 grade Celsius

Dej, minus 4,6 grade Celsius

Băișoara, minus 4,3 grade Celsius

Cluj-Napoca, minus 2,1 grade Celsius

Huedin, minus 1,7 grade Celsius

Turda, minus 0,9 grade Celsius

Acest episod, combinat cu alte condiții favorabile răcirii, a dus la scăderea accentuată a temperaturilor.

„Pasajul unui front rece în cursul weekendului a adus o masă polară și, pe fondul unui cer senin, printr-o răcire radiativă, temperaturile au coborât la valori extrem de scăzute pentru această perioadă, care au condus și la unele recorduri, caracterizând cea mai rece dimineață din 20 octombrie din istoria măsurătorilor, la stația Miercurea-Ciuc, dar și la alte stații din țară”, a declarat Udo Reckerth.

Vremea a fost foarte rece și în alte localități din Harghita.

La Joseni s-au înregistrat minus 8 grade Celsius, la Toplița termometrele au arătat minus 7 grade, la stația de munte Bucin au fost minus 6 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 4 grade.

Meteorologul a mai arătat că vremea va rămâne rece, cu maxime în cursul zilei care vor oscila între 8 și 10 grade Celsius, iar în noaptea următoare, pe un fond de cer senin, se vor înregistra minime în jurul valorii de minus 8 - minus 9 grade Celsius.

De marți, meteorologii prognozează o creștere a temperaturilor.

