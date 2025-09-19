Mircea Bravo își asumă să promoveze anual, fără costuri, un antreprenor aflat la început de drum

Cunoscutul actor Mircea Bravo a decis să comunice și pentru publicul clujean și a acceptat invitația podcasterului și antreprenorului Sandu Băbășan. Ce a ieșit din „interacțiunea” celor doi comunicatori? O idee în sprijinul antreprenorilor la început de drum.

Mircea Bravo, invitat în studioul lui Sandu Băbășan. Foto: courtesy Sandu Băbășan

În cel mai recent episod al podcastului realizat de Sandu Băbașan, publicul s-a bucurat de o discuție savuroasă cu Mircea Bravo, creator de conținut și actor, care a vorbit atât despre proiectele sale artistice, cât și despre modul în care vrea să sprijine mediul antreprenorial local.

O bună parte a conversației a fost dedicată noului film al lui Mircea, „Vecina”, ce urmează să fie lansat în curând pe marile ecrane. Invitatul a împărtășit detalii din culisele producției, provocările și emoțiile din timpul filmărilor, dar și cum vede rolul cinematografiei în a aduce povești autentice mai aproape de public.

Discuția a mers însă și într-o direcție cu impact social. Mircea Bravo și-a luat angajamentul ca, o dată pe an, să promoveze gratuit un antreprenor aflat la început de drum. Criteriile stabilite împreună cu Sandu Băbașan sunt clare: afacerea să fie recent înființată, cu cifră de afaceri mică, dar fondatorul să fie curajos și determinat. „Un antreprenor curajos pe care să îl putem susține… unul pe an, atâta”, a punctat Sandu.

Pentru Mircea, această inițiativă reprezintă o formă de responsabilitate socială – un mod de a „da înapoi” comunității prin puterea vizibilității de care dispune. La rândul său, Sandu Băbașan s-a angajat să îi ofere lui Mircea consultanță de business gratuită, pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor sale.

Astfel, cei doi și-au unit forțele într-o colaborare win-win: Mircea oferă expunere publică, iar Sandu expertiză de business, ambele direcționate spre a sprijini antreprenorii aflați la început de drum.

Podcastul a adus, așadar, nu doar povești din culisele industriei de film, ci și un exemplu de parteneriat între divertisment și antreprenoriat, cu beneficii reale pentru comunitate.

