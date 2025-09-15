Victimele comunismului, căutate de Fundația disidentei clujence Doina Cornea. Sunt necesare donații pentru un scaner la sol.

Doina Cornea a fost una dintre puținele figuri eroice ale rezistenței anticomuniste din România și, totodată cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca.

Fundația Doina Cornea caută vicitimele comunismului și are nevoie de un scaner la sol pentru acest lucru | Foto: Fundația Doina Cornea

Fundația Doina Cornea caută victimele comunismului și cere sprijinul românilor pentru achiziționarea unui scaner de sol.

De ce caută Fundația Doina Cornea victimele comunismului?

„Pentru a înțelege acest demers trebuie să privim înapoi: spre Doina Cornea, spre geneza fundației și spre istoria recentă a României. Doina Cornea, una dintre cele mai importante voci ale opoziției anticomuniste, a fost preocupată, încă de la începutul anilor '90, de istoria recentă și de nedreptățile aduse poporului român de regimul comunist. A adunat mărturii de la foști deținuți politici și urmașii acestora, și a încercat să recupereze memoria unei perioade marcate de suferință și teroare”, a transmis Fundația Doina Cornea, într-un articol postat pe site-ul fundației.

Conform sursei citate, în paralel cu activități culturale - bibliotecă, editură, arhivare de documente, expoziții – Fundația Doina Cornea a preluat o misiune vitală: aceea de a continua căutarea și identificarea victimelor comunismului, după ce Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și-a întrerupt activitatea în acest domeniu.

Nevoia unui scaner de sol

Astăzi, lupta cu timpul și cu uitarea impune folosirea tehnologiei moderne. Pe Insula Mare a Brăilei, mărturiile arată că există foști deținuți din lagărele comuniste îngropați în perimetre foarte vaste. Pentru a putea continua cercetările, fundația are nevoie urgentă de un scaner de sol, în valoare de 50.000 de euro. Până acum, s-a reușit strângerea a doar jumătate din această sumă.

Cum puteți ajuta

Fundația Doina Cornea a lansat o campanie de strângere de fonduri prin SMS. Oricine dorește să sprijine demersul poate trimite cuvântul „Scaner” la numărul 8845, contribuind astfel cu 2 euro lunar. (Număr valabil în reţelele Vodafone, Orange, Digi şi Telekom.)

Alte modalități de sprijin se regăsesc pe pagina oficială de donații a fundației: https://fundatia-doinacornea.ro/donate.

Cine a fost Doina Cornea?

Doina Cornea a fost o cunoscută disidentă anticomunistă, fostă asistentă universitară la catedra de limba franceză din cadrul Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj.

În 1980 a realizat primul „samizdat” (volum fabricat manual, distribuit prin rețele de prieteni), „Încercarea labirintului”, urmat de alte patru traduceri-samizdat din limba franceză, notează wikipedia.org. A intrat în atenția Securității după ce între 1982 și 1989 a difuzat 31 de texte și proteste prin radio „Europa Liberă”. În 1983 a fost destituită de la universitate și supusă unor anchete, interogatorii, bătăi și amenințări.

Împreună cu fiul ei, Leontin Iuhas, a răspândit 160 de manifeste de solidaritate cu muncitorii din Brașov răsculați la 15 noiembrie 1987, ambii fiind arestați pentru cinci săptămâni între noiembrie și decembrie 1987. În septembrie 1988, printr-o scrisoare deschisă adresată papei Ioan Paul al II-lea, scrisoare difuzată de Radio Europa Liberă, a solicitat împreună cu alți cinci intelectuali clujeni scoaterea Bisericii Române Unite cu Roma din ilegalitate.

A fost urmărită de Securitate până la Revoluție, când a participat la manifestările de stradă în Cluj-Napoca.

Strada Alba Iulia din Cluj-Napoca, transformată în strada Doina Cornea

De asemenea, strada Alba Iulia din Cluj-Napoca a fost schimbată în strada Doina Cornea. Aceasta este strada pe care cunoscuta disidentă anti-comunistă a trăit până la decesul său, din mai 2018.

Schimbarea denumirii străzii a fost aprobată, în unanimitate (24 de voturi pentru) în şedinţa Coniliului Local din 2 iulie 2020. Redenumirea străzii Alba Iulia, aflată în proximitatea zonei centrale, în cinstea Doinei Cornea, avea aviz favorabil atât din partea Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă, cât și din partea Comisiei județene de atribuire de denumiri Cluj.

Un apel la solidaritate

„Cu speranța că noțiunea de solidaritate nu s-a golit de sens, le mulțumim tuturor celor care aleg să ni se alăture în această misiune. Este un gest mic pentru fiecare dintre noi, dar un pas uriaș pentru aflarea adevărului și pentru memoria victimelor comunismului”, a transmsis Leontin Horaţiu Iuhas.

