David Ciceo își încheie activitatea la Asociația Aeroporturilor din România după 27 de ani

Directorului General al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, își încheie activitatea la Asociația Aeroporturilor din România (AAR).

Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, își încheie activitatea la Asociația Aeroporturilor din România |Foto: Asociația Aeroporturilor din România - Facebook

După o perioadă plină de realizări la conducerea Asociației Aeroporturilor din România, organizație pe care a fondat-o în urmă cu 27 de ani, dr. ing. David Ciceo a decis să își încheie activitatea. Sub conducerea sa, Asociația Aeroporturilor din România s-a transformat dintr-o idee într-o voce puternică pentru aeroporturile civile din țara noastră și a obținut recunoaștere națională și internațională.

David Ciceo: Asociația Aeroporturilor din România va continua să evolueze

La încheierea misiunii sale, dr. ing. David Ciceo își exprimă încrederea că organizația va continua să evolueze și să-și consolideze rolul strategic în sector și va rămâne fidelă valorilor care au stat la baza construcției sale. În opinia sa, Asociația Aeroporturilor din România are acum o fundație solidă, o experiență valoroasă și o direcție clară.

Dr. ing. David Ciceo mulțumește tuturor celor care au fost parte din această călătorie - pentru încredere, colaborare și susținere.

