Programul „Hai, na!”, un succes la Cluj-Napoca. Peste 147 de tone de textile au fost reciclate. Viceprimarul Dan Tarcea: „Altfel ar fi ajuns la gunoi.”

Viceprimaul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a transmis că programul de colextarea a textilelor - «Hai, na!» este un succes în oraș și că locuitorii au reciclat o cantitate impresionantă de textile.

„Programul de colectare a hainelor și a materialelor textile - «Hai, na!» este deja un succes aici la Cluj-Napoca. Până acum ați adus peste 147 de tone de articole textile în containere amplasate în cartiere”, a transmis viceprimartul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Acesta afirmă că este o cantitate impresionantă până la acest moment și că altfel, hainele ar fi ajuns la groapa de gunoi.

În municipiul Cluj-Napoca sunt disponibile 40 de containere, unde pot fi depuse:

haine

pantofi

lenjerii

perdele sau accesorii

genți și curele

Ce se întâmplă cu textilele din programul „Hai, na!”?

După colectare, textilele sunt ridicate de către Supercom și transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, de unde partenerii de la Roseco le duc la centre specializate. Hainele aflate în stare bună sunt refolosite, iar cele care nu mai pot fi utilizate sunt reciclate și transformate în fibre. Din aceste fibre se obțin produse utile, precum lavete industriale, materiale pentru izolații și geotextile.

„Astfel, hainele care altădată ar fi devenit deșeuri primesc o nouă viață și devin resurse valoroase pentru comunitate. Mulțumesc clujenilor pentru implicare. Fiecare gest contează și ne ajută să avem un oraș mai curat, mai verde și mai sustenabil”, a conchis Dan Tarcea.

