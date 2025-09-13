Vreme închisă, ploi și maxime de 30 de grade. Mai multe localități din județul Cluj, sub Cod galben de ceață.

Vremea se menține capricioasă, chiar dacă temperaturile cresc ușor. Pentru mai multe localități din județul Cluj a fost emis Cod galben de ceață.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 13 septembrie|Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 13 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru data din calendar, în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi marcat de înnorãri temporare şi se vor semnala averse şi descãrcãri electrice, local la munte şi izolat în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în vestul teritoriului dar și în celelalte regiuni.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 - 30 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 6 - 21 de grade Celsius.

În Cluj, până la ora 10.00, este valabilă o avertizare meteo Cod galben de ceață în localitățile: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad.

Astfel, potrivit meteorologilor, local se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Temperaturule maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius, iar minimele vor indica 13 grade Celsius. Atmosfera va fi în general plăcută, însă vremea va fi preponderent închisă cu înnorări locale, dar cu șanse reduse de precipitații.

Duminică, vremea se schimbă treptat, astfel că soarele va încălzi mai puternic, iar cerul va fi preponderent senin.

