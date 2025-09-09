Zi ploioasă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor ajunge la 21 grade Celsius.

Plouă la Cluj-Napoca, astăzi, marți, 9 septembrie 2025.

Clujenii vor avea parte de ploaie, marți 9 septembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Temperatura maximă a azilei va fi de 21 de grade Celsius, marți, la Cluj-Napoca, iar minima zilei este de 14 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros în Cluj-Napoca. Sunt anunțate averse și descărcări electrice. Viteza vântului va fi de 8 m/s.

Pe parcursul zilei, temperaturile vor fi mai răcoroase comparativ cu ultima perioadă. Până la ora 13, temperaturile nu vor depăși 21 de grade Celsius, iar maxima zilei de 21 de grade Celsius va fi în jurul orei 14.

