Ultimele povești ale verii: „Bohemian Rhapsody”, la finalul Movie Nights, și „Jack și vrejul de fasole”, la Kids Thursdays (P)

Te așteptăm în acest final de săptămână la Iulius Mall Cluj, să ne bucurăm împreună de ultima proiecție de film în aer liber din acest sezon! „Bohemian Rhapsody” a fost alegerea publicului, iar emoțiile vor atinge cote maxime sâmbătă, de la ora 20:30, în Iulius Parc. Și cei mai mici sunt invitați la Kids Thursdays, unde simpaticele marionete vor pune în scenă ultima piesă de teatru din acest an.

Cea de-a noua ediție a Movie Nights a reunit și în acest an mii de pasionați ai filmului, care au urmărit întreaga vară, pe ecranul uriaș amplasat în Iulius Parc, cele mai apreciate pelicule. Ultima seară de film a acestei ediții va fi sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20.30. Publicul a fost invitat să voteze ce și-ar dori să vizioneze, iar „Bohemian Rhapsody” a fost alegerea preferată. Sună-ți prietenii și veniți să vă bucurați de ultima seară de film în aer liber, sub milioane de stele! Participarea este gratuită!

Tot sâmbătă, de la ora de la ora 18:00, în Iulius Parc, cortina se va ridica pentru ca marionetele să aducă în fața micilor spectatori ultima piesă de teatru din acest sezon. Începând cu ora 18:00, „Jack și vrejul de fasole” îi va purta într-o lume magică, cu uriași, comori ascunse și aventuri pline de peripeții. Participarea este gratuită, iar distracția este garantată.

Vară de vară, Iulius Parc devine un spațiu efervescent unde comunitatea se adună să se bucure de timpul petrecut împreună cu cei dragi. În fiecare sezon estival sunt organizate evenimente dedicate celor mici, seri de film, festivaluri de tip street food cu muzică live și nu numai. Iulius Mall Cluj va continua și în sezonul următor să aducă activități potrivite pentru întreaga familie, atât în parc, cât și în interiorul mall-ului, așa că urmărește paginile de de Facebook, Instagram și Tik Tok pentru a fi la curent cu ce urmează!