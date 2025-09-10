Iulius Mall Cluj a pregătit un catalog, nu de note, ci plin de inspirație pentru ținute de școală, dar și premii la shopping (P)

Cum a fost revederea cu colegii? Ai rămas în aceeași bancă sau te-ai mutat, în sfârșit, lângă cel mai bun prieten? Știm că prima săptămână e mereu plină de emoții și poate părea copleșitoare.

Tocmai de aceea, te așteptăm la Iulius Mall Cluj, alături de gașca ta, unde ți-am pregătit o super campanie cu premii în valoare totală de 20.000 de euro, dar și un catalog cu outfit-uri potrivite pentru întoarcerea la școală.

Dacă vii la o sesiune de shopping și faci cumpărături de minimum 500 de lei, pe un singur bon sau pe maximum trei bonuri cumulate, poți câștiga premii instant, în fiecare zi. Vouchere de cumpărături la Il Passo, Obsentum, U-Man, Nobila Casa, Marty, Magnolia, Mado, Christian Tour, Noodle Pack și Wonderland, dar și vouchere de acces pe platforma educațională EDUBOOM. Centrul de premiere se află la parterul Iulius Mall Cluj, zona Zara. Campania are loc până duminică, 14 septembrie 2025, iar regulamentul poate fi consultat pe site-ul Iulius Mall Cluj.

Și pentru că știm că nu copiezi temele și nu mergi niciodată nepregătit la ore, la fel nu îți vei lăsa nici look-ul să treacă neobservat. Exprimă-te prin cele mai cool piese vestimentare de la brandurile tale preferate din Iulius Mall Cluj! Ți-am pregătit și un catalog cu idei de outfit-uri pentru această toamnă. Nu, nu e un catalog cu note, e un catalog plin de inspirație pentru zilele acelea când ai test și la română și la matematică.

Intră pe site-ul Iulius Mall și descoperă ținutele de „Back to School”!