Primark a deschis primul magazin în Cluj-Napoca, la VIVO! (P)

Cluj-Napoca intra pe harta Primark. Retailerul internațional de modă și-a deschis astăzi primul magazin din regiunea nord-vest în centru comercial VIVO! Cluj-Napoca.

Primark VIVO! Cluj-Napoca este cel de-al 471-lea magazin al retailerului la nivel global, iar până la sfârșitul anului 2026 compania intenționează să depășească 20 de magazine în Europa Centrală și de Est.

Investiția a fost de 11 milioane de euro, iar noua locație a creat peste 130 de locuri de muncă la nivel local. Magazinul, al patrulea din România după cele din București și Timișoara, se întinde pe două niveluri și are o suprafață de circa 3.700 mp. Clienții vor găsi haine și accesorii pentru femei, bărbați și copii, produse de frumusețe, dar și articole pentru casă. Lansarea vine în plin sezon „back-to-school” și oferă cele mai noi tendințe la prețuri accesibile.

Bogdan Pivariu, despre Primark: „Un reper care consolidează poziția regiunii noastre ca un centru dinamic de retail și afaceri.”

Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești a declarat : “Salutăm deschiderea primului magazin Primark în județul Cluj, un reper care consolidează poziția regiunii noastre ca un centru dinamic de retail și afaceri. Această investiție aduce noi locuri de muncă, mai multe opțiuni de cumpărături pentru comunitatea noastră și demonstrează atractivitatea tot mai mare a Clujului pentru brandurile internaționale.”

A doua viață a hainelor: Primark transformă deșeurile textile în haine noi

Primark VIVO! Cluj-Napoca oferă oferă clienților cele mai recente tendințe în materie de modă, precum și produse esențiale de zi cu zi în materie de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați, copii, frumusețe și articole pentru casă – toate la prețuri accesibile. Un accent important cade pe sustenabilitate. Primark rămâne dedicat să pună la dispoziția clienților produse mai sustenabile la prețuri accesibile. În prezent, 66% dintre articolele de îmbrăcăminte Primark sunt realizate din materiale reciclate sau provenite din surse mai sustenabile, iar până în 2030 procentul va fi de 100%. În paralel cu acest obiectv, ne dorim reducerea la jumătate a emisiilor de carbon și eliminarea plasticului de unică folosință din lanțul de producție.

„Investim în lucrurile de care credem că clienții au nevoie: în calitate, în croială, în culoare, și încercăm să reducem numărul articolelor de plastic de unică folosință așa cum sunt umerașele sau etichetele. Acestea sunt simple, dar conțin multe informații interesante. De exemplu, pe acest produs se menționează: minim 95% din bumbacul folosit aici provine din Programul Primark Sustainable Cotton. Pe fiecare articol din denim, și pe majoritatea hainelor din magazin, puteți vedea informații: câte procente din material sunt reciclate, cât bumbac sustenabil a fost folosit și multe altele. Drumul nostru către o afacere mai sustenabilă durează de peste un deceniu. În 2021 am anunțat public nouă angajamente curajoase, grupate pe trei piloni: produs, planetă și oameni. De exemplu, până în 2030, ne dorim ca 100% din hainele din magazinele noastre să fie realizate fie din materiale reciclate, fie din surse mai sustenabile. Am pornit de la 15%. Astăzi, în 2025, peste 66% – adică două treimi – din hainele noastre sunt produse folosind materiale reciclate sau mai sustenabile.”, a declarat Maciej Podwojski, director de vânzări pentru Europa Centrală și de Est în cadrul Primark.

Acesta este cel de-al patrulea magazin Primark din România, alăturându-se locațiilor deja existente din București, AFI Cotroceni și ParkLake, și Timișoara, Iulius Town. Ca parte a strategiei de extindere, Primark a anunțat alte două noi magazine ce urmează a fi deschise în 2026 la Electroputere Mall, Craiova și Palas, Iași.

