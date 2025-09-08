Mai bine de jumătate dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează independența națională

Apartenența la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, cred peste 50% dintre români, aspect ce confirmă orientarea pro-occidentală a țării.

52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% dintre participanții la sondaj sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională.

Peste 50% dintre români susțin orientarea pro-occidentală a țării

Datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research confirmă direcția pro-occidentală a țării, care este suținută de peste 50% dintre români.

Astfel, sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională în special: votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat.

Consideră că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independenta națională mai ales: votanții PNL și USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus.

Sursa: INSCOP Research

Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda think-tankului Polithink în perioada 4 – 10 august 2025. Studiul analizează pe larg percepția românilor pe marginea a două teme esențiale pentru viitorul țării: direcțiile de politică externă ale României și digitalizarea serviciilor publice.

„Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research:

Datele sunt extrase dintr-o cercetare sociologică amplă realizată de INSCOP Research care va fi prezentată la data de 9 septembrie 2025 în cadrul primei ediții a Statecraft Lab organizat de think-tankul Polithink, un eveniment de referință dedicat dialogului dintre tehnologie, diplomație și guvernanță axat pe două paneluri tematice: E-Governing Romania: Accelerarea digitalizării prin exemple europene de succes, respectiv Politica externă a României într-o lume în schimbare.

Datele sondajului INSCOP Research au fost culese în perioada 4-10 august 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

