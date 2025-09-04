Cod GALBEN de caniculă în tot județul Cluj. Temperaturile vor ajunge la 34 de grade Clesius. Vezi cât e valabil?

Joi, 4 septembrie, 2025, a fost emis cod galben de caniculă, valabil în tot județul Cluj, iar temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Celsius.

A fost emis cod galben de caniculă în întreg județul Cluj | Foto: depositphotos.com

Căldura mare a revenit la Cluj-Napoca deoarece a fost emis un cod galben de caniculă (valabil pentru întreg județul), iar temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius.

„Joi (04 septembrie) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, a transmis ANM.

Cod galben de caniculă în tot județul Cluj | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea este valabilă astăzi, 4 septembrie 2025, între 12.00 și 21.00.

