Emil Boc răspunde criticilor despre spectacolul de Revelion: „Am urmărit și să protejăm animalele de companie și animalele în general”

Spectacolul din noaptea dintre ani a împărțit opiniile clujenilor. Mulți au criticat decizia de a înlocui faimosul foc de artificii cu drone, lasere și lumini.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, apără decizia de a înlocui tradiționalele artificii de Revelion cu un spectacol de drone, lumini și lasere, care a împărțit opiniile clujenilor | Foto: Emil Boc - Facebook

Emil Boc, primarul Clujului, a precizat că acest tip de spectacol, cum a fost cel de la Cluj-Napoca în noaptea de Revelion, aduce multiple beneficii mediului înconjurător și animalelor. Cluj-Napoca se numără printre puținele metropole europene care a luat decizia renunțării la jocurile de artificii și înlocuirea lor cu alternative nepoluante.

„Am avut pentru prima dată în România un spectacol alternativ jocurilor de artificii, un spectacol de drone și lumini, care cred eu că a adus mulțumirea majorității clujenilor, prin faptul că am renunțat la bubuiturile care, pe de o parte, da, creau magie pe cer, dar pe de altă parte creau multe alte probleme. Am păstrat magia de a avea trecerea dintre ani marcată printr-un spectaculos joc de lasere, lumini și drone, o atmosferă plăcută. În același timp, am urmărit și să protejăm animalele de companie și animalele în general, să protejăm și mediul, pentru că, iată, tehnologia ne-a oferit această posibilitate. Suntem printre puținele orașe europene care fac acest lucru și mă bucur că la Cluj am avut o acceptanță publică să putem lua o asemenea decizie”, a declarat edilul la un post de radio local.

„Nu e o decizie care să mulțumească pe toată lumea”

Deși Primăria Cluj-Napoca a decis să nu organizeze tradiționalul spectacol de artificii de Revelion din motive ecologice și pentru a proteja animalele de zgomot, clujenii au avut alte planuri pentru noaptea dintre ani.

Deși în centru era spectacol de drone, în cartierele Clujului locuitorii au aruncat artificii.

Emil Boc a recunoscut că nu toți clujenii au fost încântați de această schimbare, iar pe viitor vor avea loc consultări cu clujenii pe această temă.

„Este adevărat acest lucru, am și spus că nu e o decizie care să mulțumească pe toată lumea, după cum nici o decizie cu erau focurile de artificii nu mulțumea pe toată lumea. Am spus că dacă putem să evoluăm în raport cu tehnologia secolului în care trăim, a vremurilor în care trăim și să păstrăm ceea ce avem nevoie, magia trecerii dintre ani pe cer, toți avem nevoie de un anumit moment magic, de un sentiment de bucurie, putem să îl marcăm cu focuri de artificii, așa cum se face de atâta amar de timp, sau putem să găsim soluții alternativă.

Majoritatea au fost în favoarea unei soluții alternative, nu toată lumea și va rămâne în continuare să discutăm cum vom face. Eu rămân în continuare la opinia că ar trebui să menținem opțiunea pentru spectacole alternative jocurilor de artificii, asta e părerea mea, dar asta nu înseamnă că nu ne vom consulta cu clujenii ce să facem pe viitor. Eu mențin această propunere, cu îmbunătățirea spectacolelor de drone, lasere, acum suntem doar în «epoca de piatră» a spectacolelor ce vizează dronele, laserele și jocurile de lumini”, a adăugat Emil Boc.

