Rectorul UBB, Daniel David, ales președinte al Alianței Europene EUTOPIA

Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prof. univ. dr. psih. Daniel David, a fost ales președinte al Alianței Europene EUTOPIA pentru o perioadă de doi ani, 2025-2026, la întâlnirea EUTOPIA de la Paris, din cadrul evenimentului EUTOPIA week (noiembrie 2024).

EUTOPIA week|Foto: Universitatea Babeș-Bolyai

„Așa cum spuneam în urmă cu câteva săptămâni, sunt puține organizații pentru care sunt dispus să mai acord timp managerial suplimentar de acum încolo. EUTOPIA este una dintre aceste instituții, deoarece este fundamentală pentru dezvoltarea UBB în următorii ani. Le mulțumesc colegilor rectori pentru alegere – mai ales că noi nu avem un sistem de rotație, ci unul electiv - și rectorului Universității din Warwick pentru acceptarea poziției de vicepreședinte”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

Alianța Europeană EUTOPIA este formată din 10 universități europene:

(1) Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca/România);

(2) Vrije Universiteit Brussel (Bruxelles/Belgia);

(3) Ca’Foscari University of Venice (Veneția/Italia);

(4) CY Cergy Paris Université (Paris/Franța);

(5) University of Gothenburg (Goteborg/Suedia);

(6) University of Ljubljana (Liubliana/Slovenia);

(7) NOVA University Lisbon (Lisabona/Portugalia);

(8) Pompeu Fabra University-Barcelona (Barcelona/Spania);

(9) Technische Universität Dresden (Dresda/Germania) și (10) University of Warwick (Regatul Unit), incluzând și alte universități internaționale ca parteneri (ex. din Africa, Asia, Australia și SUA).

