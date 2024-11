Aeroportul Cluj a sărbătorit pentru al doilea an consecutiv pasagerul cu numărul 3 milioane. Norocosul pasager, un alpinist clujean care a cucerit vârful Ama Dablam din Himayala.

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a sărbătorit pentru a doua oară în istoria sa pasagerul cu numărul 3 milioane.

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a sărbătorit luni, 25 noiembrie, pentru a doua oară în istoria sa pasagerul cu numărul 3 milioane. În 24 noiembrie 2023, Aeroportul Cluj sărbătorea pentru prima dată pasagerul cu numărul 3 milioane.

Pasagerul cu numărul 3.000.000 înregistrat de la începutul anului 2024, a fost transportat de către operatorul aerian Swiss International Air Lines, pe zborul de la Zurich la Cluj-Napoca.

Norocosul pasager a fost Radu Albu, un alpinist clujean care a cucerit muntele Ama Dablam 6.856m, considerat unul dintre cei mai tehnici (abrupți) munți din Himayala, și numit de către revista National Geographic „probabil cel mai frumos munte al lumii”. El a fost selectat și premiat la debarcare cu două bilete de avion, flori și un cadou din partea aeroportului clujean.

„Am o viaţă de călător. Ieri (n.red. 24 noiembrie 2024) am vizitat ţara cu numărul 74. Alaltăieri am plecat din Buenos Aires, am avut un stop de câteva ore în São Paulo. Astăzi (n.red. 25 noiembrie 2024) sunt pasagerul cu numărul 3 milioane. Grupul Lufthansa a fost întotdeauna în călătoriile mele. Are o bună conexiune, are servicii excelente. Am fost pasagerul primului zbor de München în urmă cu 16 ani. Am fost onorat să am parte de primire. Am văzut evoluţia aeroportului. Am văzut modul în care a crescut aeroportul. Vă pot face recomandări de restaurante şi cafenele din toate aeroporturile din lume. Clujul vine tare din spate în ceea ce înseamnă modul în care îşi primeşte clienţii. Felicit Consiliul Judeţean pentru implicare. Am rămas plăcut surprins de viteza de dezvoltare a noului terminal”, a declarat Radu Albu.

Un moment important pentru Aeroportul Internaţional Cluj

Înregistrarea pasagerului cu numărul 3 milioane consolidează poziția Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj drept cel mai important aeroport regional din România, un lider în creșterea traficului aerian și în diversificarea serviciilor oferite pasagerilor, potrivit reprezentanţilor Aeroportului Cluj.

„Moment foarte important pentru Aeroportul Cluj. Pentru a doua oară în istoria aeroportului aniversăm 3 milioane de pasageri. Ne bucurăm că domnul Radu Albu este pasagerul cu numărul 3 milioane. A venit împreună cu Swiss. Cluj - Zurich oferă foarte multe conexiuni în lume. Domnul Radu Albu a venit din Argentina. Anul acesta nu au fost suficiente aeronave pe piață, au întârziat livrarile, au fost probleme cu motoarele, au trebuit reverificate, iar din cauza aceasta a fost destul de greu să ajungem la 3 milioane de pasageri”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj.

De la stânga la dreapta - Cristina Pavel, Key Account Manager Swiss Airlines România, Radu Albu, pasagerul cu numărul 3 milioane de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, directorul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj şi Vákár István, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj | Foto: monitorulcj.ro

„Momentul de astăzi (n.red. 25 noiembrie 2024) este foarte important, având o dublă semnificaţie. Atingerea pragului de 3 milioane de pasageri şi faptul că evenimentul se derulează în noul cămin, în noul terminal. Vă felicităm! Faptul că aeroportul a fost modernizat ajută liniile aeriene să ofere plus valoare pasagerilor”, a declarat Cristina Pavel, Key Account Manager Swiss Airlines România.

Vákár István, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, a precizat că Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj este cea mai importantă poartă de intrare în mijlocul Transilvaniei.

„Consiliul Judeţean Cluj va continua să sprijine cu ceea ce poate face pentru singura poartă clară de intrare în mijlocul Transilvaniei. Cea mai importantă poartă rămâne Aeroportul Internaţional Cluj. Felicit întreaga echipă!”, a declarat Vákár István.

