Se apropie un nou fenomen astrologic! Când vom putea vedea ploaia de stele pe cerul României?

Un nou fenomen astrologic se apropie cu pași repezi, iar în doar o săptămână vom putea fi martori la ploaia de stele de pe cerul României.

Când vom putea vedea ploaia de stele pe cerul României | Foto: pixabay.com

Unul dintre cele mai spectaculoase momente din an este perioada Perseidelor, o ploaie de stele ce reușește de fiecare dată să facă un adevărat spectacol pe cerul României. În fiecare an, acest fenomen începe oficial în luna iulie și ia sfârșit în luna septembrie, însă spectacolul poate fi admirat doar câteva zile în luna august, când stelele căzătoare sunt mai vizibile.

Ce sunt Persidele?

Perseide sunt o ploaie de meteori asociată cu cometa Swift-Tuttle. Originea numelui acestei „ploi” este datorită punctului de unde par să apară, numit radiant, aflat în constelația Perseu.

Fluxul de corpuri este numit Perseide și se întinde de-a lungul orbitei cometei Swift-Tuttle. Acest nor este constituit din particule lăsate în urmă de cometă în timpul călătoriei de-a lungul orbitei. Astăzi, majoritatea prafului din nor are mai mult de 1.000 de ani, dar chiar și așa există un filament relativ subțire de praf în flux care a fost eliminat de cometă în 1862.

Această ploaie de meteori a fost observată regulat pe o perioadă de mai bine de 2.000 de ani, cu primele informații despre acest fenomen originare din Estul Îndepărtat. Cometa care a dat naștere acestui roi este Swift-Tuttle, al cărui nucleu are diametrul de circa 10 km. Cea mai recentă trecere a sa la periheliu a avut loc în 1992, iar următoarea va avea loc în 2126.

Ploaia de stele este vizibilă din mijlocul lunii iulie, în fiecare an, atingându-și apogeul între 9 și 14 august, și depinde de localizarea în particular a fluxului. La apogeu, rata meteorilor atinge 60 și chiar mai mulți pe oră. Ei pot fi urmăriți pe tot cuprinsul cerului, dar din cauza căii orbitei Swift-Tuttle, Perseidele sunt mai ales vizibile în emisfera nordică. Ca și celelalte ploi de meteori, rata ploii este mai mare în orele dinaintea zorilor, în condițiile în care partea Pământului aproape de a se roti la soare scade mai mulți meteori în timp ce Pâmântul se mișcă prin spațiu.

Când va avea loc ploaia de stele în acest an?

Apogeul Perseidelor, adică seara în care vor fi vizibile cele mai multe stele căzătoare pe cer, va avea loc în noaptea de 11-12 august. Este foarte importante de menționat că pentru a avea parte de o experiență unică, trebuie să urmărești ploaia de meteoriți dintr-o zonă izolată, unde nu există lumină care să împiedice vizibilitatea.

Ba chiar mai mult, va dura aproximativ 30 de minute ca ochii tăi să se adapteze la întuneric. „Spectacolul” începe undeva după ora 23.00 și durează până înainte de răsăritul Soarelui.

Articol scris de Ilinca Dandoczi

