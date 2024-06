Părinții care își învață copiii că patrupezii sunt răi: „Frici care nu ar trebui să existe în interiorul unui copil”

Într-o lume modernă în care interacțiunea om-animal este din ce în ce mai apreciată, iar animalele de companie sunt considerate membri ai familiei, un fenomen îngrijorător începe să își facă loc în anumite comunități: părinții care își învață copiii că patrupezii sunt răi.

George Mosoia, președinte Dog Assist| Foto: Bianca Preda - monitorulcj.ro

Această tendință, deși nu răspândită pe scară largă, atrage atenția specialiștilor în educație și psihologie, precum și a iubitorilor de animale.

Studiile arată că fricile și prejudecățile părinților pot influența în mod semnificativ comportamentul și atitudinile copiilor. În unele familii, părinții aleg să transmită copiilor ideea că câinii sunt periculoși sau răi, fie din cauza unei experiențe personale nefericite, fie din cauza unor credințe culturale sau religioase.

„Încercăm să îi educăm. Avem multe programe în comunitate pe educarea comunității, începând cu copiii din grădinițe și școli. De exemplu, anul trecut am vizitat 5.200 de copii în grădinițe și școli (…) Noi credem că educația trebuie să ajungă la fiecare. Trebuie să explici și la părinte că este important să explice copilului în așa fel încât să nu îi fie frică de acel animal pentru că altfel îi vor trimite la noi în terapie. Creăm frici care nu ar trebui să existe în interiorul unui copil. Îi ok să fim precauți, îi ok să știm cum interacționăm cu animalele, este important să respectăm când animalul ne spune Nu sunt pregătit să interacționez cu tine, dar dincolo de asta, să creăm frici copiilor pentru că am avut anumite experiențe care ne-au arătat că acel animal ne-a făcut rău înseamnă că toți câinii sunt la fel. Este la fel ca în situația dacă un om ne-a făcut rău nu înseamnă că toți oamenii sunt răi”, a declarat pentru monitorulcj.ro George Mosoia, președinte Dog Assist.

Frica de câini, indusă de părinți, este un fenomen complex care necesită atenție și acțiuni concertate din partea comunității, educatorilor și părinților. Promovarea unei relații sănătoase între copii și animale nu doar că îmbogățește viața, dar îi ajută și când vor fi adulți.

