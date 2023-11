Răzvan Oniga, Campion Național la Roasting pentru a doua oară consecutiv, reprezintă România la World Coffee Roasting Championship în Taiwan (P)

Campionul național la Roasting, Răzvan Oniga, va reprezenta România la World Coffee Roasting Championship. Desfășurat anul acesta în Taipei (Taiwan), în perioada 17-20 Noiembrie, Campionatul Mondial de Prăjire a Cafelei a debutat în anul 2013 la Nisa, Franța.

Răzvan Oniga la Competiția Națională desfășurată la Oradea / Foto: Olivo Coffee Culture



În acest eveniment derulat pe parcursul a 3 etape, concurenții sunt evaluați în funcție de performanța lor în:



* aprecierea calității cafelei verzi (clasificarea cafelei)

* dezvoltarea unui profil de prăjire care accentuează cel mai bine caracteristicile cafelei respective și notele de degustare obținute în urma acestui profil

* rezultatul obținut în ceașcă după prepararea cafelei pe care au prăjit-o trebuie să coincidă cu profilul de prajire prezentat în prealabil



Răzvan și-a câștigat dreptul de participare la ediția de anul acesta a Campionatului Mondial în urma adjudecării primului loc la Campionatul Național organizat de SCA România, la finalul lunii Octombrie a acestui an.



„Pentru mine este o mare bucurie și onoare să reprezint România pentru a doua oară consecutiv la Campionatul Mondial de Prăjire a Cafelei. M-am pregătit intens pentru această competiție și, chiar dacă restul concurenților sunt și ei foarte bine pregătiți, am încredere în simțurile mele și sper să devin Campion Mondial. Anul acesta am muncit foarte mult pentru a ajunge aici, iar acest lucru s-a văzut și simțit și la Competiția Națională desfășurată la Oradea”, a declarat Răzvan Oniga, Head Roaster la Olivo Coffee Culture.



În ceea ce privește competiția de prăjire a cafelei, aceasta se desfășoară în decursul a 4 zile. Este important de reținut că toți concurenții primesc aceeași cafea. Cele 4 sortimente vor fi prăjite în felul următor: o orgine prăjită singură și trei origini care vor fi puse la dispoziția participanților pentru a crea un blend. Toate probele sunt contra cronometru.



Juriul este format din specialiști internaționali în domeniu, iar competiția este foarte strânsă, aici adunându-se cei mai buni profesioniști din lume, care zilnic selecționează și prăjesc cafea pentru cele mai mari companii din lume.



# # #



Despre Răzvan Oniga



Este Campion Național al României pentru a doua oară, primul titlu de campion fiind câștigat în 2022. Cu o experiență de peste 7 ani în prăjirea cafelei, are în palmares și titlul de Vicecampion Național în anul 2019. Răzvan prăjește lunar aproximativ 3 tone de cafea. Antrenorul lui Răzvan este Marius Nica, multiplu Campion Național la categoria Latte Art și Cup Tasting.



Despre Olivo Coffee Culture



Prăjitoria de cafea Olivo Coffee Culture a fost înființată în anul 2012 în Cluj-Napoca, fiind prima prăjitorie de cafea de specialitate din Transilvania. Orientat spre sustenabilitate și educare, brandul Olivo Coffee Culture oferă cafea proaspăt prăjită, și susține cu mândrie comunitatea românească de barista prin traininguri și workshopuri de specialitate, echipamente pentru prepararea cafelei și sfaturi pentru utilizarea acestora.