EXCLUSIV. Experiența războiului, adusă la Cluj. Provocare lansată de studenți: Poți rezista cinci minute sub bubuituri, sirene antiaeriene și teroare?

În era tehnologiei de vârf și a inovației continue, creativitatea umană nu cunoaște limite. Un grup de masteranzi de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) au lansat o provocare pentru clujeni, poți rezista cinci minute în război?

Studenții în timp ce pregăteau simulatorul/ Foto: monitorulcj.ro

De mai bine de un an de zile avem parte de un război aproape de granița cu România și anume războiul pornit de Rusia în Ucraina în data de 24 februarie 2022.

Un grup de masteranzi de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB, au venit cu un proiect inedit și cu o provocare pentru clujeni. Tinerii au amenajat într-o sală de la Facultatea de Teatru și Film un simulator de război și au lansat o provocare pentru clujeni: „Poți rezista cinci minute sub bubuituri, sirene antiaeriene și teroare?”

Pentru a afla mai multe despre acest simulator de război și ce presupune, monitorulcj.ro a luat legătura Leila Guseinova, masterand în anul 1 la Producție Media de la FSPAC și coordonatoarea grupului de studenți care au creat simulatorul.

„Noi, din fericire, nu avem această experiență, de a ne trezi nu de la alarmă dimineața, dar de la sirene sau sunetul bombardamentelor”

Studenții au avut de creat pentru un examen de la facultate un proiect multimedia, iar mai multor studenți le-a venit ideea să creeze un simulator de război în care să ofere spectatorilor experiența unui război în adevăratul sens al cuvântului.

„În primul rând e nevoie de menționat că profesorul Mihai Pedestru (la cursul de producție multimedia), ne-a motivat și entuziasmat să realizăm ceva nou și inedit și datorită susținerii acestuia am ajuns la ideea de a crea un simulator de război.

Evident că motivul principal este războiului din Ucraina. Deja de un an și 4 luni Rusia terorizează țara vecină și cu cât mai mult timp trece, acest război devine o normă, la fel cum au devenit zecile de războaie din toată lumea. Ne deprindem cu el și deja numărul victimelor, refugiații, devin o statistică. Noi, din fericire, nu avem această experiență, de a ne trezi nu de la alarmă dimineața, dar de la sirene sau sunetul bombardamentelor. Și atât timp cât nu cunoaștem cum e, uităm că de fapt zilnic mor zeci de oameni din cauza războaielor”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Leila Guseinova.

Acest simulator de război a presupus în primul rând conștientizarea că războaie mereu au fost, sunt și probabil vor fi ,din cauza noastră.

„Conștientizarea publicului. Realizarea că războaie mereu au fost, sunt și probabil vor fi ,din cauza noastră pentru că e mai simplu de luat un conflict armat, război drept o normă și de trăit mai departe, decât de informat și ajutat. Rusia e un exemplu viu cum ignoranța cetățenilor a adus și menține un regim corupt și sângeros la putere”, a adăugat Leila.

Înainte de a începe construirea propriu-zisă a simulatorului, studenții s-au documentat despre războaiele din secolul XXI și cum să reușească să transmită emoții celor care îi vor trece pragul.

„De fapt din tragicul motiv ca chiar in proximitatea noastră, deja mai bine de un an e război, informații legate de acesta sunt foarte multe, știri, articole, interviuri cat de la civili, militari atât și de la înalții oficiali. aceasta ne-a ajutat să ne documentăm. De fapt, acum în timp real avem posibilitatea să aflăm ce se întâmplă pe front. Am fost o echipă destul de receptiva, colegii au apreciat ideea și au împărțit task-urile” a declarat Leila.

Oamenii intră în simulator în grupuri organizate și sunt anunțați că trebuie să respecte indicațiile pentru a putea scăpa cu viață. În momentul în care sunt introduși în simulatorul care seamănă cu o pivniță, clujenii vor auzi alarmele de raid antiaerian și indicații dintr-un radio pe care au fost înregistrate fragmente de știri de către studenți.

Studenții s-au întâlnit vineri seară la Facultatea de Teatru și Film unde au amenajat locul. O parte din amenajarea simulatorului de război poate fi văzută în filmulețul de mai jos.

Obiecte aduse în simulator/ Foto: monitorulcj.ro

Cum ne raportăm noi ca și oameni la ideea unui război?

Leila consideră că părerea noastră despre război este influențată de foarte mulți factori, printre care valorile, experiențele personale, educația și percepțiile despre conflicte armate

„Raportarea noastră la război poate fi complexă și influențată de mai mulți factori, cum ar fi valorile, experiențele personale, educația și percepțiile despre conflicte armate. Cred că în societatea contemporană, mulți oameni pot avea o perspectivă romanizată sau distanțată față de război din cauza distanței temporale și a lipsei unei experiențe directe. Istoria și evenimentele tragice trecute pot deveni uneori doar subiecte abstracte sau informații din manualele școlare. Acest lucru poate duce la uitarea sau minimalizarea suferinței și traumei cauzate de războaie, transformând victimele în simple statistici sau nume anonime. În același timp, mass-media și cultura populară influențează percepția noastră prin prezentarea războiului într-un mod simplificat sau distorsionat”, a încheiat Leila.

Simulatorul de război va fi inaugurat sâmbătă, ora 13:00, la Facultatea de Teatru și Film de pe strada Mihail Kogălniceanu, numărul 4.

