Patru studenți UMF Cluj, paramedici SMURD, au câștigat locul I la un concurs internațional de simulare în medicină de urgență

O echipă formată din patru voluntari SMURD, care sunt studenți ai UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, a câștigat locul I la un concurs internațional organizat la Lisabona.

Studenți ai UMF Cluj și voluntari SMURD, locul I la un concurs internațional / Foto: arhivă personală

Rareș Streza (Team Leader - student anul 6), Vlad Dăncilă (Airway Specialist - student anul 6), Tania Miclăuș (Primary Survey Specialist - studentă anul 5) și Rareș Ciumbrudean (Procedures Specialist - student anul 4) au participat la un concurs internațional de simulare în medicină de urgență.

Cei patru studenți ai UMF Cluj, care sunt și paramedici SMURD, au câștigat locul I la acest concurs, care a fost organizat în cadrul congresului Sesam - Society in Europe for Simulation Applied to Medicine.

Pentru a afla mai multe despre experiența și rezultatele lor, monitorulcj.ro a luat legătura cu liderul echipei, Rareș Streza, care face voluntariat la SMURD Cluj de cinci ani de zile:

„Suntem studenți în cadrul UMF «Iuliu Hațieganu» și este un concurs destinat studenților, însă noi patru ce avem în comun este faptul că lucrăm pe echipajele de reanimare ale SMURD Cluj. În timpul liber facem voluntariat acolo. Eu fac treaba asta de cinci ani și am câteva sute de gărzi la activ. Practic, noi prin partea de SMURD am dobândit dorința asta de a face lucruri în plus în medicina de urgență și în principiu SMURD-ul ne-a ghidat și ne-a motivat. E al treilea an la rând când am participat la competiția aceasta, care se desfășoară pe mai multe etape”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Rareș Streza.

Studenți UMF Cluj și paramedici SMURD - câștigători la competiția internațională care a fost organizat în cadrul congresului Sesam - Society in Europe for Simulation Applied to Medicine / Foto: arhivă personală

România, în finală cu Germania

Ca să fie ca într-un scenariu real al unui caz de urgență, echipele care au participat la competiție trebuiau să fie formate obligatoriu din patru persoane. Rareș Streza ne-a explicat exact cum s-a desfășurat competiția, care a avut un format hibrid:

„Concursul s-a desfășurat hibrid, prima etapă fiind una online, din centrul nostru de simulare. Acesta e o sală care reproduce o cameră de gardă, un departament de urgență. A trebuit să punem niște camere în mai multe unghiuri ca să ne filmeze și să lucrăm cu echipamentele noastre și manechinul nostru. A fost o probă, am primit un caz clinic medical de urgență care se desfășoară pe o perioadă limitată de timp, 12-15 minute, după care a urmat partea de discuții în care analizam ce am făcut, ce am putea schimba, ce puteam face mai bine”, a declarat Rareș.

Studenții au concurat cu echipe din 13 țări, s-au calificat apoi în semifinală, alături de alte 5 echipe și au concurat în finală împotriva Germaniei, câștigând în cele din urmă premiul I:

„La faza preliminară au participat în total 13 țări din Europa și Emiratele Arabe. Fiecare țară a intrat la probe pe rând, prin ianuarie-februarie am avut programări în diferite zile, după care s-au ales cele mai bune șase țări din 13. La faza finală am mers în Lisabona. Acolo am avut mai multe zile de calificări. În prima zi ne-am familiarizat cu ce echipamente au și am concurat pe rând șase echipe, dintre care s-au ales cele mai bune patru echipe. Au fost eliminate două țări în prima zi, după care s-a făcut în sistem de semifinală. Într-o sesiune de prezentare intrau două echipe pe rând, aveam același caz și se evalua care este cea mai bună echipă dintre cele două. Intrai, concurai, părăseai sala și așteptai să concureze și cealaltă echipă. La final se alegea câștigătorul. În semifinală a fost Germania cu Olanda și noi cu Emiratele Arabe. În finală am fost noi versus Germania”, a povestit tânărul.

Cele 13 țări concurente la concursul internațional din cadrul congresului Sesam / Foto: arhivă personală

Locul I, o „încoronare” a rezultatelor din anii de voluntariat și de facultate

Rareș Streza spune că nu se așteptau să câștige competiția, însă locul I s-a simțit ca o „încoronare a rezultatelor din anii de voluntariat și de facultate”. Tinerii voluntari au primit și sprijin din partea medicilor, care au fost foarte implicați în pregătirea lor:

„Acum doi ani ne-am calificat în finală, dar nu am reușit să câștigăm. Anul trecut nu am trecut de preliminarii. Am avut echipă foarte bună, cu care am muncit foarte multe zile și am avut un colectiv de medici care ne-au ajutat foarte mult. Au venit din timpul lor liber, s-au oferit să facă simulări cu noi, să ne explice, pentru că nu este foarte bine reglementată la noi în țară simularea medicală. În alte țări stai cu orele pe un manechin ca să exersezi. Dar a fost chiar un sentiment foarte plăcut (n.r. - câștigarea locului I), o încoronare a rezultatelor din anii de voluntariat și de facultate care ne-au format. Rezultatul a arătat că nivelul de învățământ la Cluj este unul foarte ridicat și că pe domeniul pe care noi vrem să mergem mai departe, adică Terapie Intensivă sau Medicină de Urgență, avem oameni valoroși, medici care ne ajută și țin standardele la un nivel mare”, a spus Rareș.

Echipa din România, câștigătoare în fața Germaniei / Foto: arhivă personală

Rareș Streza și Vlad Dăncilă și-au început voluntariatul la SMURD Cluj chiar din anul I de facultate și au continuat inclusiv pe perioada pandemiei, când mulți dintre colegii lor au plecat acasă, la părinți și au stat liniștiți: „Noi am continuat activitatea ca în mod normal pentru că pe echipajele SMURD de la Cluj noi suntem practic 24 personal, 7 studenți. E acoperit de studenți, plus de medici. A trebuit să ne continuăm activitatea ca echipajul de reanimare din Cluj să poată fi disponibil.”

Studenții din Cluj, la competiție internațională / Foto: arhivă personală

De la student, la mentor

Fiindcă la competiția aceasta pot participa doar studenți, Rareș și Vlad își doresc ca de anul viitor (când devin medici rezidenți) să ajute alți studenți să se pregătească pentru asemenea concursuri. Rareș Streza își propune chiar să organizeze competiții de acest fel și în România, la nivel național, la fel cum se face în alte țări:

„Ce ne dorim mai departe să se întâmple e să continuăm, eu și Vlad, pe partea de metorat pentru colegii studenți pentru că e un concurs destinat facultăților. Deci nu au voie să participe medici rezidenți, dar vrem să facem o echipă pluridisciplinară. Noi toți aici suntem studenți de medicină generală, dar am vrea să includem și studenți de la asistență medicală generală și să continuăm participarea la Congres. Iar cu experiența dobândită pe anii de studenție vrem să încercăm să organizăm inclusiv la noi, la nivel național, o competiție genul acesta, destinată studenților. Este o șansă bună de pregătire pentru ei, ca să se cunoască și să evolueze”, a susținut, pentru monitorulcj.ro, tânărul.

Rareș și colegii săi au început să facă voluntariat la SMURD atât din curiozitate, cât și din dorința de cunoaștere. Având în vedere că primii ani de medicină la facultate sunt ani preclinici (în care trebuie să învețe multă teorie, dar nu există un contact direct cu pacientul), ei au căutat un mod prin care să dobândească mai multă experiență practică. „Apoi a devenit pasiune, ne-am dat seama că e ceva ce ne atrage și am găsit oameni care ne-au motivat și insuflat dorința de a face asta mai departe”, a spus Rareș.

