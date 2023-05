Clujul „sub ape”. Tarcea: „Nicăieri sistemul de canalizare nu ar putea face față unor asemenea fenomene. Noi nu am stat cu mâinile în sân”

Ploaia de ieri a inundat mai multe străzi din oraș, sistemul de canalizare dovedindu-se depășit. Viceprimarul Dan Tarcea spune că Primăria a investit în ultimii ani în canalizare, dar, în situații extreme, este de așteptat ca sistemul să nu facă față.

Ploaia torențială din după-amiaza zilei de miercuri a inundat mai multe străzi din Cluj-Napoca și din împrejurimi, fiind nevoie chiar de intervenția pompierilor pentru evacuare unor persoane rămase blocate în parcarea centrului comercial Vivo din Florești. În urma precipitațiilor abundente, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 7 suboluri, garaje și curți și 1 showroom, în municipiul Cluj-Napoca și zona limitrofă. Din parcarea Vivo au fost evacuate 32 de persoane (26 adulți și 6 copii) și 8 autoturisme, a transmis ISU Cluj.

Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că Primăria Cluj-Napoca a făcut în ultimii ani investiții în modernizarea sistemului de canalizare stradală, astfel că, în zona centrală a Clujului nu se mai petrec asemenea accidente. El a afirmat că administrația locală continuă investițiile pentru creșterea capacității de colectare a apei pluviale, însă, cu toate acestea, se poate întâmpla ca, în cazul unor fenomene extreme, capacitatea să fie depășită.

„ Legat de ploaia torențială, ați văzut că în decurs de câteva minute s-a înnegrit cerul, a început să plouă foarte, foarte abundent. Evident, nicăieri în lumea asta nu există sistem de canalizare care să facă față unor asemenea fenomene. Ce am făcut noi în această direcție, pentru că noi de ani de zile nu am stat cu mâinile în sân, ci am făcut investiții în direcția aceasta. Vă aduceți aminte că, în zona centrală, în anul 2017, pe Emil Isac, pe strada Moților, era apa de o jumătate de metru? Noi am făcut investiții în zonă, pe strada Neagră, pe strada Ceahlău. Încă nu sunt finalizate, pentru că sunt niște lucrări foarte complexe acolo. În Gheorgheni am făcut alte investiții, pe strada Observatorului, în zona Polus și inundațiile sunt din ce în ce mai rare, dar în momentul în care vine o cantitate atât de mare de apă, important este să nu rămână apa pe carosabil, ci în 15-20 de minute să plece în gurile de canalizare”, adeclarat viceprimarul Dan Tarcea, la un post local de radio.

Fără întreruperi ale energiei electrice

Totodată, municipalitatea are în vedere mutarea rețelei electrice în subteran în cât mai multe zone din oraș, astfel încât alimentarea cu energie electrică să nu mai fie afectată de doborârea unor copaci în timpul furtunii.

„Lucrurile evident că pot să fie îmbunătățite, dar haideți să vedem, în momentul în care un arbore cade pe o linie de electricitate, ce să facă Electrica? Este un termen de intervenție și acolo. Ce să facă în momentul în care apa inundă un cămin subteran de la Electrica și dacă se produce un scurt-circuit, mai ales când sunt situații de genul ăsta. Există și acolo un timp de remediere. Eu sunt convins că există loc de mai bine, la Electrica, la fel ca și la Primăria Cluj-Napoca, există loc și de mai bine, dar trebuie să vedem din momentul în care apare avaria, care este viteza de intervenție.

Ce putem face noi, și avem dicuții cu Electrica, este să introducem toate rețelele sub pământ și să eliminăm o parte din probleme. Sunt elemente care pot fi făcute și în această zonă și evident că pot fi incvestiții acolo. Și noi avem unele probleme legate de iluminatul public în care sunt anumite zone care țin efectiv de Electrica și nu funcționează de o săptămână, de două, de trei, pentru că nu găsesc problema. Avem o relație corectă cu Electricaq și ori de câte ori am semnalat anumite aspecte, să știți că au intervenit prompt”, a mai declarat Tarcea.

