HCLTech împlineşte cinci ani de activitate în România (P)

Cea de-a treia companie globală de tehnologie din India, HCLTech, a sărbătorit 5 ani de prezență în România pe 30 martie 2023, la Hotelul InternContinental Athenee Palace din București.

În cadrul evenimentului, S.E. Dl. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în România, Albania și Moldova, a ținut un discurs privind oportunitățile dintre India și România în domeniul IT.

Dl. Iulian Pădurau, Country Lead România HCL Tech, Dl. Vijay Anand Guntur, Președinte, Inginerie și R&D, HCL Tech, Dl. Meshach Samuel, Vicepreședinte, Digital și Analytics, HCL Tech, Dl. Santosh Kumar, Vice- Președintele, Financial Services Solutions, HCL Tech, Dl. Rayan Palmer, Global Head of Software, Print and Consumer Services, HP, Dl. Cristin Motroc de la Google Cloud s-au numărat printre ceilalți vorbitori ce au luat cuvantul în timpul evenimentului. La evenimentul din București au participat aproximativ 70 de companii partenere, precum și angajați ai companiei HCLTech.

HCLTech este o companie globală de tehnologie, care găzduiește peste 222.000 de oameni din 60 de țări, oferind capabilități de vârf din industrie centrate pe digital, inginerie și cloud, alimentate de un portofoliu larg de servicii și produse tehnologice. HCLTech colaborează cu clienți din toate domeniile majore, oferind soluții industriale pentru Servicii financiare, Producție, Sănătate și Asistență medicală, Tehnologie și servicii, Telecomunicații și Media, Retail, CPG și Servicii publice.

Veniturile declarate la finalul lunii decembrie 2022 au totalizat 12,3 miliarde USD.

Compania de tehnologie HCLTech, a anunțat noi planuri de extindere a operațiunilor în România și intenția de a angaja încă 1.000 de oameni în țară în următorii doi ani. HCLTech, a încheiat cinci ani de operațiuni de succes în România și urmează să își extindă birourile din București și Iași. O treime din noile locuri de muncă vor fi oferite absolvenților recrutați prin parteneriate cu universități de top din România.

Compania are în prezent aproximativ 1.000 de angajați în România pentru a servi clienții globali, valorificându-și portofoliul în digital, cloud, inginerie și software. În cadrul evenimentului, Dl. Iulian Păduraru, responsabilul al HCLTech pentru România, a declarat: „Investim în crearea de oportunități pentru talentul local din România pentru a urma o carieră în tehnologie. În timp ce sărbătorim cea de-a cincea aniversare ne lansăm în următoarea fază a călătoriei noastre de creștere în țară, rămânem angajați să supraalimentăm progresul pentru oamenii noștri și comunitățile locale.”

S.E. Dl Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în România, Albania și Moldova, a declarat:

„Este o chestiune de mândrie pentru noi toți că HCLTech, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii și soluții IT cu sediul central în India, a obținut un succes semnificativ în România în doar cinci ani. Creșterea HCLTech în România poate fi atribuită centrată pe client, abordare, capacități puternice de execuție și concentrare pe inovare și transformare digitală. HCLTech a devenit un jucător cheie pe piața serviciilor IT din Romania."

„HCLTech este un jucător important de pe piață din România. Ne așteptăm ca traiectoria sa de creștere să continue să se îmbunătățească pe măsură ce afacerea își întărește forța de muncă locală și își extinde oferta de tehnologie în România.” Alexandra Simion, Consultant Asociat, IDC.

HCLTech a semnat Carta Diversității a României, respectiv 47% dintre angajații săi din Romania sunt femei, ceea ce este mult peste media națională și cea a industriei tehnologice globale. HCLTech oferă un program complet de stagiu în România, ajută la pregătirea studenților și oferă locuri de muncă pentru roluri tehnologice la nivel de intrare. În prezent, HCL Tech are acord de cooperare cu cinci universități din România. De asemenea HCLTech, deservește comunitățile locale prin eforturile sale corporative, precum și prin eforturile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) conduse de angajați.

Pentru a afla cum vă putem supraalimenta progresul, vizitați hcltech.com.

