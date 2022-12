Tânăra care a înșelat lumea în perioada Untold lovește din nou. A păcălit gospodinele din Cluj că le face sarmale

Tânăra care a înșelat mai multe persoane în perioada Untold a lovit și de Sărbători. A păcălit mai multe gospodine din Cluj că le face sarmale.

Atenţie pe seama cui lăsaţi pregătirile pentru masa de Revelion. O tânără din judeţul Cluj, cu experienţă în înşelătorii, nu a ratat ocazia sărbătorilor de iarnă să mai dea din nou câteva lovituri.

Femeia posta diferite anunțuri pe rețelele de socializare prin care își oferea serviciile de catering, în perioada sărbătorilor. Mai exact, anunța că face sarmale și platouri cu aperitive la prețuri ceva mai mici decât în restaurante. Așadar, nu îi era greu deloc să își facă clienți, scrie obervatornews.ro

Femeia le cerea gospodinelor banii în avans și după nu mai răspundea la telefon. Pentru că tot mai multe persoane și-au dat seama că au rămas fără mâncare de sărbători, și-au postat experiența pe grupurile de Facebook.

„Avem aici una buna gospodină, făcătoare de sarmale.

Am comandat bineînțeles și eu, ca tot omul o porție de sarmale pentru Crăciun. Am găsit-o pe marketplace. Normal că sarmalele nu le-am primit...dar banii i-a primit. După cum se poate vedea și în conversațiile de mai jos. Aveți grijă deoarece așa zis-a doamna gospodină preia comenzi ai pt. revelion. Și nu știu de ce am impresia că nu sunt singura in această situație”, „Am pățit eu cu ea în data de 17 decembrie am comandat 2 platouri de aperitive și ce crezi i-am dat avans 70 de lei că un platou era 70 de lei și unu 100 în 24 decembrie când trebuia să merg în Mărăști la Kaufland că acolo ne-am înțeles să îmi aducă platourile nu o mai venit, o tot băgat motive de la ea (...) am sunat-o de mi de ori și nu răspunde să îmi dea banii , mâine dimineață mă duc la poliție”, au scris mămicile pe grupul de Facebook.

Potrivit sursei citate, până în prezent, doar o singură persoană a depus plângere la poliție, dar vor face acest lucru și altele în perioada următoare.

Femeia nu este la prima înșelătorie de acest fel. În trecut închiria un apartament fictiv celor care intenționau să meargă la Untold, folosind în anunț pozele unei case din Spania. După ce le încasa avansul, nu mai răspundea la telefon.

