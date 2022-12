Cozi de peste 15 ore pentru cetățenii din afara UE, care vor să-și prelungească permisul de ședere în Cluj

La Cluj, zeci de cetățeni din afara UE așteaptă să-și prelungească permisul de ședere în România în fața Biroului de Imigrări din Gheorgheni. Oficiul are program de numai două ore pentru depunerea documentelor.

Cetățenii non-UE așteaptă peste noapte lângă Biroul de Imigrări din Cluj pentru a-și prelungi permisul de ședere / Foto: libertatea.ro

Zeci de cetățeni din afara Uniunii Europene așteaptă să-și prelungească permisul de ședere în țară, iar coada durează și peste 15 ore, potrivit libertatea.ro.

Deși autoritățile susțin că este o perioadă aglomerată, oamenii spun că această problemă se repetă în fiecare an, iar programul scurt de numai două ore, pentru depunerea documentelor, al Biroului pentru Imigrări este unul dintre motivele pentru care se formează cozi lungi.

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), studenții și elevii străini care se află în țară pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de ședere pe o perioadă egală cu durata studiilor. O studentă columbiană care studiază la UBB a descris, pentru sursa citată, prin ce a trecut pentru a-și reînnoi permisul până la data de 1 noiembrie.

Ea ar fi stat în cinci rânduri la coadă, cu dosarul pregătit. A reușit doar după ce a stat peste noapte în parcul de lângă Biroul de Imigrări și a așteptat în jur de 15 ore: „Într-una din zile am fost de la cinci dimineața și tot nu am reușit să-mi depun dosarul. La ora aceea erau deja 20 de persoane pe listă. Am reușit după mult timp, într-o zi de luni, după ce am stat la coadă de duminică la cinci după-amiaza, toată noaptea și dimineața”, povestește Laura pentru libertatea.ro.

Doar 13-15 persoane își pot face actele în fiecare zi, în medie, iar o coadă poate ajunge la 40-50 de persoane.

În Cluj au fost înregistrate circa 3.800 de cereri de prelungire a dreptului de ședere în anul 2022, cu o mie mai multe decât în anul anterior, potrivit datelor IGI.

