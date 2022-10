Conferințe PNRR Digitalizare IMM la București și Cluj (P)

Goodwill Consulting, împreună cu Network One Direction, Goodroid și Raiffeisen Bank invită întreprinderile mijlocii la două conferințe, în București și Cluj despre PNRR – Digitalizare IMM.

Parteneri ai evenimentului sunt Acronis, AMD, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, HP, Lenovo și Microsoft.

Cele două întâlniri se vor desfășura în Cluj-Napoca, pe data de 2 Noiembrie, ora 10:00, la Grand Hotel Napoca, în Sala Viena și respectiv București, pe data de 4 Noiembrie, ora 10:00, la sediul Microsoft România, în clădirea Campus, de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Participarea este gratuită dar condiționată de înscrierea pe site. Aceste conferințe se adresează persoanelor care reprezintă întreprinderi sau grupuri de firme cu min. 10 angajați, care au capitaluri proprii pozitive și profit din exploatare în 2021. În cadrul acestora vor exista atât discursuri și prezentări, cât și networking și Q&A.

Principala temă a conferințelor este programul PNRR – Digitalizare IMM, o oportunitate unică de a obţine fonduri europene, de până la 100.000 Euro, finanțare 90% / contribuție proprie 10% pentru digitalizarea şi automatizarea companiei prin implementare şi dezvoltare de soluţii software personalizate: automatizare procese - roboţi software RPA, ERP, CRM, achiziţionare de echipamente TIC şi licenţe software dar și cheltuieli de consultanţă şi analiză tehnică necesare depunerii.

Despre organizatori:

Goodwill Consulting vine în sprijinul antreprenorilor încă din anul 2008. De-a lungul anilor serviciile s-au diversificat de la fonduri nerambursabile la proiectare, soluții energie regenerabilă, consultanță în achiziții publice, obținere credite bancare și non-bancare, obținere fonduri de investiții, analize de piață și analize financiare, internaționalizarea afacerii în Ungaria, iar din 2020 automatizarea proceselor prin roboți UiPath.

Goodroid: Experienţa de 13 ani a Goodwill Consulting în dezvoltarea IMM-urilor, combinată cu cea mai inovativă tehnologie IT: Robotic Process Automation by UiPath a dat naştere în 2020 la noul serviciu integrat de analiză de procese şi automatizare robotizată. Prin soluţiile noastre RPA garantăm o funcţionare mai rapidă, mai eficientă, mai economică, mai profitabilă a firmei, şi totodată contribuim la creşterea motivaţiei angajaţilor prin eliminarea „robotului” din munca lor de zi de zi.

Network One Distribution, companie cu acționariat 100% românesc și cifră de afaceri de peste 385 milioane Euro în 2021 este cel mai mare distribuitor de tehnologie din România, cu o experiență de 19 ani pe piața de distribuție, o echipă formată din peste 400 de profesioniști, o rețea națională de parteneri specializați și peste 180 de branduri în portofoliu. Misiunea NOD, prin ecosistemul său de parteneri, este de a contribui la dezvoltarea societății și a economiei locale, punând la dispoziția mediului de business public și privat un portofoliu complet de soluții, know-how și competențe pentru o gestionare integrată a proceselor de modernizare prin tehnologie.

Raiffeisen Bank este una dintre top 5 bănci universale din România și deservește peste 2,28 milioane de clienți persoane fizice și juridice. Banca are 4600 de angajați, 300 de agenții în toată țara, 1131 de ATM-uri și MFM-uri și o rețea de 28.000 de POS-uri. Raiffeisen Bank a intensificat, în ultimii ani, procesul de simplificare și transformare digitală. A investit în noi tehnologii, pentru a pune bazele unei infrastructuri IT sigură și flexibilă, care să răspundă nevoilor clienților săi. Banca are peste 1,15 milion de clienți digitali care folosesc aplicațiile Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online. Pentru nevoile clienților cu depuneri mari de numerar, banca a instalat echipamente de tip Smart DropBox. Reamintim că din februarie 2022 toate unitățile Raiffeisen Bank operează fară casierii, pentru ca angajații din agenții să poată asigura consiliere pentru clienții noștri.

