Șofer timișorean, „blocat” în Cluj de zile bune: „Stau în mașină”. Poliția i-a luat plăcuțele și ar refuza să i le înapoieze, deși a atacat procesul verbal în instanță

Strigăt de disperare al unui șofer de ride- sharing din Timișoara. A rămas fără plăcuțe de înmatriculare la Cluj și „trăiește” în mașină.

Un șofer din Timișoara trece printr-o situație de-a dreptul absurdă de câteva zile. Rămas fără plăcuțele de înmatriculare, bărbatul se vede nevoit să locuiască în mașină, într-o parcare din Cluj-Napoca.

Firul evenimentelor

Timișoreanul, de profesie șofer pe o platformă de car-sharing, a ajuns în Cluj-Napoca în seara zilei de duminică, 7 august, unde a transportat un pasager. După ce a lăsat clientul la destinație, el povestește pentru monitorulcj.ro că a pornit aplicația cu gândul de a se întoarce spre Timișoara, însă, ajuns pe strada Emil Isac, a fost oprit de poliție și amendat pentru desfășurarea activității de taximetrie fără a deține o autorizație valabilă pe raza județului Cluj. Ca măsuri complementare, i-au fost retrase certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

Bărbatul spune că a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenție la Judecătoria Cluj-Napoca, în termenul prevăzut de lege, însă cu toate acestea, polițiștii ar fi refuzat să îi înapoieze plăcuțele până la clarificarea cazului, ca să se poată întoarce acasă cu mașina.

Timișoreanul a ajuns astfel în situația de „a locui” în mașină în ultimele zile, departe de cei trei copii ai cărui singur întreținător este și care sunt îngrijiți zilele acestea de bunică. El mărturisește că, în lipsa mașinii, nu își poate asigura traiul zilnic, astfel că este determinat să nu părăsească orașul până nu își recuperează actele și plăcuțele de înmatriculare.

Ce spune IPJ Cluj?

Întrebat despre situația semnalată, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a afirmat că, în baza legii, contravenientul poate formula o plângere împotriva procesului-verbal de contravenție, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială a fost săvârșită contravenția.

Timișoreanul afirmă că ar fi urmat însă acest pas, prezentându-se la poliție cu dovada depunerii plângerii, și anume certificatul de grefă eliberat de Judecătoria Cluj-Napoca. El a declarat pentru Monitorul de Cluj că polițiștii au refuzat să îi returneze certificatul de înmatriculare, fără a oferi o explicație sau o soluție la problema sa, ba mai mult, bărbatul susține că polițiștii i-au vorbit pe un ton neadecvat și i-au spus că „nu îi interesează”.

Întrebat care este motivul pentru care șoferului nu i-au putut fi înapoiate plăcuțele de înmatriculare până la soluționarea plângerii, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj a evitat să ofere o explicație reporterilor Monitorul de Cluj, încercând tergiversarea răspunsului și cerând reporterilor o solicitare scrisă în baza legii 544, „urmând a fi soluționată în termen legal”. Or, legea 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public prevede la articolul 8 că „Informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore”.

IPJ Cluj: Eliberarea plăcuțelor se va efectua la autoritatea emitentă, în cazul achitării în termen de 30 de zile a amenzii

În urma publicării articolului, IPJ Cluj a transmis monitorulcj.ro următoarele informații legate de cazul semnalat: „În perioada 4-7 august a.c., polițiștii Biroului Rutier Cluj au desfășurat în mod constant acțiuni în municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea unui climat rutier sigur, combaterea fenomenului infracțional în ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice și substanțe interzise la volan și impunerea disciplinei rutiere tuturor participanților la trafic. În cadrul acțiunii, în perioada de referință, au fost identificate în total 6 situații în care conducătorii auto de ride-sharing au încălcat prevederile OUG nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, și anume desfășurarea de transport alternativ de persoane fără a deține copie conformă a autorizației pentru județul Cluj. În toate cazurile identificate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, iar ca măsuri complementare, au fost reținute certificatele de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare ale autovehiculelor în cauză.

Cu privire la informațiile apărute în spațiul public, privind un conducător auto de ride-sharing depistat și sancționat de polițiști la data de 7 august a.c., în jurul orei 21.40, în timpul efectuării transportului alternativ de persoane, fără a deține copie conformă a autorizației pentru județul Cluj, documentul în cauză fiind eliberat pentru județul Timiș, menționăm că, potrivit legislației în vigoare, contravenientul poate contesta procesul-verbal de contravenție, în termen de 15 zile de la data înmânarii/comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială a fost săvârșită contravenția.

De asemenea, conform normelor legislative, eliberarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare se va efectua la autoritatea emitentă, în cazul achitării în termen de 30 de zile a sancțiunii contravenționale aplicate contravenientului, în cazul neachitării amenzii, urmând a fi eliberate în 6 luni de la data săvârșirii contravenției.

Menționăm, de asemenea, că, la data de 4 august a.c., în timpul acțiunilor din traficul clujean, conducătorul auto în cauză a fost informat de polițiștii rutieri, din prisma faptului că avea inscripționat pe autoturism numele unei societăți de ride-sharing, asupra prevederilor legale incidente, la momentul acela aflându-se singur în vehicul”, a comunicat IPJ Cluj.

În completare, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj a transmis că: „Există posibilitatea ca în urma unei plângeri în contencios administrativ să-i fie restituit certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu

numerele de înmatriculare, printr-o ordonanță președințială, care să dispună acest aspect”.

Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania: „Dacă un coleg taximetrist face o cursă la Timișoara sau Satu-Mare se întoarce gol la Cluj, pentru că știe că e ilegal”

Referitor la cazul prezentat mai sus, al șoferului timișorean la care jurnaliștii Monitorul de Cluj au făcut referire în mod eronat sub apelativul de „taximetrist”, fiind vorba de fapt de un șofer al unui serviciu de ride-sharing, Ioan Pugna, vicepreședinte Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania, a transmis următoarele:

„Operatorul de transport menționat în articol, asta în cazul în care este autorizat de către ARR, nu efectuează serviciul de taximetrie, cum greșit se interpretează. Dânsul practică activitatea de transport în regim de închiriere autoturism cu șofer (ride sharing).

Așa cum au fost obișnuiți încă de la lansarea serviciului, în perioada festivalului Untold migrau la Cluj din toată țara, vrăjiți de comisioanele reduse și belșugul de clienți și tarif dinamic.

Ori, la fel ca în anii precedenți, Poliția Rutieră a asigurat climatul rutier necesar desfășurării unui eveniment de asemenea amploare. Operatorii de ride din alte județe au fost sancționați conform OG49/2019 devenită Legea 240/2019.

Sancțiunea aplicată celui menționat în articol este în conformitate cu legislația în vigoare. La fel, măsura complementară de reținere a plăcuțelor de înmatriculare.

Mai jos ne am permis să argumentăm cu textul din lege.

(4) Operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ:

a) permanent, în interiorul localităţii unde îşi are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz;

b) ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz, spre alte localităţi.

Sancțiunea aplicată este conform Art. 34. - Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte ale conducătorului auto:

b) efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4);

Măsura complementară, conducătorul auto trebuia să știe, este prevăzută la Art.33 Al. 1 "(1) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 34 lit. b) şi f), odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă de 6 luni.

Așadar, returnarea plăcuțelor nu este posibilă, dreptul de utilizare fiind suspendat pe o perioadă de 6 luni.

Dacă un coleg taximetrist face o cursă la Timișoara sau Satu-Mare nu rămâne acolo, să mai facă taxi, se întoarce gol la Cluj, pentru că știe că e ilegal.

Mulțumim pentru ocazia de a ne exprima punctul de vedere”, a transmis Ioan Pugna.

