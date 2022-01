Condimentul care te apără de gripă și răceală. Ține colesterolul sub control și se recomandă în curele de slăbire

Condimentul care te apără de gripă și răceală, recomandat pentru persoanele bolnave de astm. Acest condiment este ușor de procurat și are numeroase beneficii asupra organismului nostru.

Între beneficiile pe care acest condiment (care te apără de gripă și răceală) le are, se numără și eficiența în lupta cu cancerul gastrointestinal și faptul că ține colesterolul sub control.

De asemenea, acest condiment este recomandat și în curele pentru slăbire și este sănătos.

Este vorba despre boabele de muștar și numeroasele sale beneficii medicale.

Condimentul care te apără de gripă și răceală, boabele de muștar, are un conținut bogat de vitamine și minerale. Acesta are în compoziția sa Vitamina A, B, C și K și minerale precum calciu, magneziu, fier, fosfor, potasiu, etc.

Se mai știe că boabele de muștar țin colesterolul sub control, scrie sfatnaturist.ro. Pentru acest remediu, se recomandă administrarea a câte trei lingurițe din acest condiment zilnic, înainte de masă cu 30 de minute. Boabele de muștar se înghit cu apă/

Efectele sale pot fi observate după câteva săptămâni, dar boabele de muștar trebuie administrate timp de mai multe luni.

Condimentul care te apără de gripă și răceală. Slăbire

Acest condiment care te apără de gripă și răceală este și foarte benefic în curele de slăbire. Potrivit sursei citate, boabele de muștar ajută la arderea grăsimilor și accelerarea metabolismului.

Înainte de fiecare masă se pun 3 lingurițe de boabe de muștar într-un pahar cu apă și se bea. Totuși, pentru a avea efecte bune, persoana în cauza trebuie să aibă și o alimentație echilibrată.

De asemenea, acest condiment poate descongestiona căile respiratorii, în cazul astmului, bronșitei și poate calma durerile musculare. Ele sunt benefice pentru prevenția gripei și răcelii, dar nu trebui administrate copiilor sub 6 ani.

