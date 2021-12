Băutura care te ajută să slăbești sănătos, fără efort. Arde grăsimile și întărește sistemul imunitar

Băutura care te ajută să slăbești sănătos este una dintre cele mai ușor de procurat și deloc costisitoare. Această băutură are și multe alte beneficii pe lângă pierderea în greutate.

Băutura care te ajută să slăbești sănătos este faimosul ceai verde, care are numeroase beneficii și asupra organismului nostru.

Această băutură este foarte benefică în special pentru că nu conține calorii și ajută la arderea grăsimilor, adică te ajută să slăbești și o faci sănătos.

Băutura care te ajută să slăbești sănătos. Arde grăsimile

Băutura care te ajută să slăbești sănătos. Un studiu publicat în revista „Journal of the American College of Nutrition”, cercetătorii au demonstrat că patru cești de ceai verde dacă sunt consumate zilnic timp de două luni ajută oamenii să slăbească. În acest timp, poți scăpa de trei kilograme, doar prin ceaiul verde.

Iar dacă stai să te gândești că trei kilograme au scăzut fără efort, ce efecte ar avea dacă între timp am începe să facem și mai multă mișcare? Ar fi surprinzător.

Un alt studiu a mai arătat că persoanele ce consumă mult ceai verde au talia mai mică și sunt mai slabe, fiindcă această băutură care te ajută să slăbești sănătos și fără efort conține antioxidanți și cafeină. Totuși, dacă vrei să te ajute să slăbești, nu îl îndulci pentru că își va pierde efectul.

Băutura care te ajută să slăbești sănătos. Curăță corpul și întărește sistemul imunitar

Băutura care te ajută să slăbești îți întărește și sistemul imunitar și îți curăță corpul. Ceaiul verde ajută în lupta cu radicalii liberi care scad eficiența sistemului imunitar și au efect toxic asupra organismului nostru, scrie doc.ro. El este bogat în antioxidanți și împiedică distrugerea celulelor ce țin sub control aceste funcții.

Băutura care te ajută să slăbești elimină toate substanțele toxice care intră în corpul nostru și le împiedică să aibă efecte negative.

De asemenea, ceaiul verde are în compoziție multe substanțe active precum vitamine și minerale: vitaminele A, B, E și C, fier, calciu, fosfor și potasiu, teină, aminoacizi, proteine, și alcaloizi cu efect de stimulare nervoasă. Până la 40% din compoziția acestei băuturi sunt antioxidanții.

