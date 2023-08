Martin Garrix, întâmpinat de zeci de fani pe aeroport. „Mulțumesc de primirea călduroasă"

Martin Garrix a fost întâmpinat, sâmbătă, de zeci de fani pe Aeroportul Internațional Cluj. DJ-ul s-a fotografiat cu fanii și a postat fotografia pe rețelele de socializare.

Martin Garrix a ajuns la Cluj. El va mixa la festivalul Untold. Foto: Instagram Martin Garrix

Martin Garrix, tânărul care umple stadioane și lansează piese pe bandă rulantă, fiind ales cel mai bun DJ din lume trei ani la rând, a ajuns la Cluj. El va urca pe scena Untold sâmbătă noaptea.

Martin Garrix, DJ-ul care ocupă locul 1 în Top 100 DJ Mag, revine pe scena principală de la Untold.

„Mulțumesc de primirea călduroasă, Cluj-Napoca”, a scris Garrix la descrierea pozei.

Martin Garrix pe Aeroportul Cluj alături de fani. Foto: Instagram Martin Garrix

Olandezul a ajuns cunoscut în întreaga lume după ce a lansat unul dintre cele mai mari succese din muzica electronică, single-ul „Animals”, în 2013. Piesa a depășit 361 de milioane de ascultări pe Spotify și 1.6 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Garrix a lucrat cu cei mai mari artiști mainstream de la Ed Sheeran, Dua Lipa, Usher sau U2 și este al doilea olandez din istoria muzicii electronice care a ocupat de patru ori locul 1 în Top 100 DJ Mag, după Armin van Buuren votat de cinci ori No 1 DJ.

Este primul artist olandez care a marcat un record pe platforma Spotify, single-urile „In The Name Of Love” (feat. Bebe Rexha) și „Scared To Be Lonely” (feat. Dua Lipa) au depășit 1 miliard de stream-uri.

Cea de-a treia zi de festival îi aduce pe Cluj Arena, printre alții, pe Thievery Corporation (ora 20.40), French Montana (ora 22), Zhu (ora 22.55), Eric Prydz (ora 0:35) și Martin Garrix (ora 2.30). Petrecerea continuă cu DJ Bliss până la ora 5 dimineața.

