Dezmăț artistic pe scena Untold. Eliberare emoțională și sexuală marca Sam Smith! VIDEO

Mimări de acte sexuale și teme controversate la concertul Sam Smith de la Untold. Cât de pregătită e România pentru astfel concerte libertine și până unde se întinde actul artistic și când începe propaganda LGBTQ?

Sam Smith pentru prima dată în România la Untold. Foto: monitorulcj.ro

Sam Smith, artist britanic care se identifică deschis ca persoană non-binară, respectiv, transgender, a uimit publicul Untold prin ținute fashion și show lipsit de inhibiții. A schimbat ținută după ținută, a cântat piesele care l-au consacrat, a interacționat cu publicul și a spus că show-ul lui de la Untold este unul despre libertate. Cu o voce impecabilă, Sam Smith a captivat publicul de la primele acorduri.

„Mă bucur că m-ați primit la Untold, suntem onorați să fim aici cu voi în această seară, pe acest stadion incredibil. Vă mulțumim din suflet că ne-ați primit aici pe scenă! Mulțumesc! Sunteți gată să vă distrați alături de noi în această seară? La toate concertele noastre pe care le-am susținut pe tot globul, spunem oamenilor același lucru: seara aceasta este despre un singur lucru, această seară este despre libertate. Așa că vă rugăm să vă distrați alături de noi în această seară. Mulțumim! Sper să vă placă show-ul, le-a transmis Sam Smith miilor de tineri prezenți pe Cluj Arena.

Copii în public la Sam Smith, deși show-ul britanicului pare interzis persoanelor sub 18 ani. Foto: monitorulcj.ro

La un moment dat, Sam Smith și-a schimbat ținuta și a apărut într-o rochie neagră, mulată, precizând că a așteptat 10 ani pentru acest moment.

„Când eram copil visam să cânt pe un asemenea stadion. Este minunat. Acest an este foarte important pentru mine, în acest an se împlinesc 10 ani de la primul meu album”, a mai spus artistul britanic.

Sam Smith într-o rochie mulată, neagră. Foto: monitorulcj.ro

Sam Smith este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest detaliu i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

9 februarie 2014 a fost o zi memorabilă în viața britanicului Sam Smith, a fost ziua în care industria muzicală l-a recompensat cu patru statuete Grammy. Albumul de debut „In The Lonely Hour” a fost lansat și în Statele Unite unde a avut un succes uriaș și a fost recompensat cu opt Discuri de Platină. Un an mai târziu, Sam Smith a câștigat două trofee în cadrul Brit Awards: Best British Breakthrough și Global Success Award.

Sam Smith a schimbaț ținute după ținute. Aici, într-o rochie cu simbolurile comunității LGBTQ. foto: monitorulcj.ro

Single-ul „Stay with Me”, al treilea din albumul „In The Lonely Hour”, a debutat direct pe locul 1 in UK Singles Chart și pe locul 2 în clasamentul american, Billboard Hot 100, după care a intrat în top 10 în toate clasamentele lumii. Pe platforma Spotify are peste 2 miliarde de ascultări. „I'm Not the Only One” a fost piesa cu vânzări record, două milioane de copii în Statele Unite și peste 600.000 în Marea Britanie.

Anul 2016 a fost anul în care Sam Smith a obținut un premiu Oscar și un Golden Globe pentru piesa „Writing’s On The Wall”, inclusă în coloana sonoră a seriei „James Bond - Spectre”.

Combinația unică de soul și pop, o voce antrenată timp de 10 ani, sensibilitatea versurilor, sinceritatea interpretării, subiectele tabu precum sexualitatea și lupta cu depresia, toate acestea l-au transformat pe Sam Smith într-un super star.

Sam Smith, în premieră în România. Foto: Untold

Odată cu lansarea albumului „Gloria”, Sam Smith a revenit în toate topurile la nivel mondial. Cu single-ul „Unholy”, colaborarea cu Kim Petras, a debutat pe locul 1 în Statele Unite, și a fost recompensat cu un Grammy la categoria Best Pop Duo/Group Performance și a ajuns la peste 1,3 miliarde de stream-uri pe Spotify. „Unholy” a prezentat lumii un artist cu o identitate asumată.

