Cei mai frumoși artiști britanici, DJ-i celebri și cei mai devotați fani Untold. Distracție târziu în noapte în prima zi de festival. FOTO/VIDEO

Ediția cu numărul 9 Untold a început în forță, joi, 8 august, cu artiștii britanici Tom Grennan și Louis Tomlinson, dar și cu Irina Rimes, cea care a deschis oficial concertele de pe Cluj Arena.

Toate fetele de pe Cluj Arena s-au îndrăgostit de artistul britanic Louis Tomlinson. Foto: monitorulcj.ro

Britanicii Tom Grennan și Louis Tomlinson au „topit” inima doamnelor și domnișoarelor, iar artiștii Purple Disco Machine, Steve Aoki, Timmy Trumpet și Blasterjaxx, care va urca pe scenă la ora 4.15, vor face Cluj Arena să vibreze până dimineață.

Louis Tomlinson în prima zi de Untold pe Cluj Arena. Foto: monitorulcj.ro

A fos nebunie și la scena underground, Alchemy, unde mii de fani s-au înghesuit să îi vadă pe Satoshi, Yny Sebi, Guess Who sau Grasu XXL.

Fanii au fost în delir la concertele artiștilor britanici Tom Grennan și Louis Tomlinson. Foto: monitorulcj.ro

Tom Grennan a ajuns pentru prima dată pe scena principală a festivalului Untold. Cu o voce unică, britanicul este un artist care a reușit să ofere în piesele sale o combinație perfectă de genuri muzicale: rock, indie și pop. Piesele precum „Little Bit of Love” și „Found What I've Been Looking For” îi evidențiază talentul autentic. Este unul dintre artiști care a reușit să își cucerească fanii din întreaga lume cu show-uri pline de emoție.

Louis Tomlinson, fostul membru al trupei One Direction, a reușit să aibă și o carieră solo de succes.

Cu o voce versatilă și versuri pline de emoție, Tomlinson rezonează perfect cu fanii săi. „Just Hold On” sau „Back to You”, sunt piesele cu care a ajuns în clasamentele din Marea Britanie și Statele Unite.

Cluj Arena s-a umplut în prima zi de Untold. Foto: monitorulcj.ro

În noiembrie 2023, după show-ul sold-out de pe O2 Arena, Tomlinson a fost nominalizat în cadrul Rolling Stone UK Awards la categoria „Live Act Award”.

Louis Tomlinson a oferit fanilor Untold un show live în care a inclus și piese din cel mai recent album „LIVE”, lansat în luna aprilie a acestui an.

Louis Tomlinson, fost membru al trupei One Direction, la Cluj. Foto: monitorulcj.ro

Untold, festivalul care ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari festivaluri din lume, şi-a deschis porţile joi, 8 august. Festivalul din Cluj-Napoca, ajuns la a 9-a ediție, a reușit să se poziționeze ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internaționale.

Fanii devotați și-au ocupat locul în fața scenei de pe Cluj Arena. Foto: monitorulcj.ro

Aflat acum în compania selectă a marilor festivaluri precum Tomorrowland din Belgia și EDC (Las Vegas), acest festival continuă să atragă cel mai frumos public din lume, artiști și DJ de top, consolidându-și reputația pe scena globală a industriei de evenimente.

Louis Tomlinson a oferit fanilor Untold un show live de excepție. Foto: monitorulcj.ro

Pentru cea de-a 9-a ediție creatorii Untold au pregătit fanilor o nouă experiență alături de cele mai mari nume din industria muzicală: Lenny Kravitz, Sam Smith, Louis Tomlinson, Burna Boy, Tom Grennan și cei mai mari DJ ai lumii: Swedish House Mafia, Martin Garrix, FISHER, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Carl Cox, Black Coffee, Solumun și mulți alții.

Mesajele fanelor pentru ce mai titrați artiști britanici prezenți la Untold. Foto: monitorulcj.ro

