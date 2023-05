Clujenii au „despicat firul în patru” pentru un Someș mai verde! Ateliere pe teme de sustenabilitate și tur ghidat

Clujenii au participat în weekend la diverse ateliere și evenimente pe malul Someșului, în Cluj-Napoca. Peste 50 de iubitori de natură au pornit într-o tură velo de descoperire a râului, în amonte până la Lacul Gilău.

Someș Delivery 2023 / Foto: Someșul nostru + Someș Delivery - Facebook

În weekend-ul care a trecut a avut loc Someș Delivery 2023! Sâmbătă și duminică clujenii au participat la un tur velo de-a lungul Someșului Mic de la Cluj-Napoca la Gilău, un tur ghidat Someș Expres în zona străzile Dacia - Iașilor, diverse ateliere și prezentări, cu accent pe mediul înconjurător.

Someș Delivery / Foto: Someșul Nostru. Facebook - Adrian Dohotaru

Așadar, între 20 - 21 mai, Someș Delivery Cluj a revenit pe malurile râului, iar mai mulți clujeni au „despicat firul în patru pentru un Someș mai verde”:

„Continuăm astfel campania Someșul Culoar-Verde Albastru prin care ne propunem transformarea râului într-un culoar natural protejat și apropierea locuitorilor de Someș prin intervenții, activități, dezbateri și evenimente pe teme de sustenabilitate. Timp de 2 zile ne bucurăm împreună de râul care ne străbate orașul și despicăm firul în patru pentru un Someș mai verde! (...) Someșul Culoar Verde - Albastru, ediția 2 este un program organizat de Someș Delivery (Asociația MiniMASS) în parteneriat cu Clubul de Cicloturism „Napoca”, Societate Organizată Sustenabil (SOS Someșul Nostru) și Clujul Sustenabil. Campania Someșul Culoar Verde - Albastru, ediția 2 face parte din programul Cu Apele Curate (...) Programul reprezintă un apel la implicare în combaterea și prevenirea poluării cu plastic a apelor Dunării și afluenților săi, adresat membrilor comunităților și autorităților publice din localitățile vizate”, au transmis organizatorii Someș Delivery 2023.

Peste 50 de iubitori de Someș, natură și transport sustenabil s-au alăturat turei velo de descoperire a râului, ghidată de Clubul de Cicloturism „Napoca”, în amonte până la Lacul Gilău / Foto: Someș Delivery

În cadrul unor prezentări pe tema „Lățimea culoarului la Someș”, 30 de clujeni au participat, unde s-a vorbit despre soluții pentru un Someș mai verde, dar și despre problemele Clujului care afectează natura:

„30 de participanți am fost la «Prezentări: Lățimea culoarului la Someș». Prezentările bune, na, doar n-o să zicem de rău, doar le-am organizat, a fost necesar sa avem un spațiu liniștit, cu întuneric, cu proiector, dar aproape de râu, ca să fim mai atenți la prelegeri. S-a discutat nuanțat despre ce a funcționat și ce nu a funcționat la proiectul actual la Someșul nostru, care a renunțat la ideile inițiale de soluții bazate pe natură. Alte proiecte de infrastructură de care s-a discutat critic, în sensul de gândire critică, nu de propagandă, sunt inelul sudic și suburbanizarea haotică de sub Hoia. Dar și despre proiectele imobiliare de peste 1 miliard de euro din zona industrială a râului. (...) Dar în afară de prezentări pe care o să le mai facem cu Asociația Societatea Organizată Sustenabil SOS, așa cum am făcut și în trecut, ne-am simțit excelent la turul ghidat la Someș alaturi de 20 de clujeni. E fain sa vezi raul din unghiuri la care nu te-ai gandit, sa vizitezi centre ca T23, unde nu doar ca prinzi evenimente culturale sau sociale bune, dar mai și găsești bere la halbă în centru la (…) 5 lei”, a relatat activistul Adrian Dohotaru.

Prezentări / Foto: Someșul nostru, Facebook - Adrian Dohotaru

Grădinărit comunitar urban în Cluj

De asemenea, activistul Adrian Dohotaru spune că este posibil să avem grădinărit comunitar urban în Cluj.

„E fain si să intri în curți interioare. O curte ne-a atras cu precădere atenția pentru ca e cu terenuri de grădinărit închiriate de Primărie pe domeniul ei privat. Se poate si pe domeniul public, iar grădinăritul comunitar urban în Cluj e doar o chestiune de timp, mai ales ca am pregătit cu asociația SOS un draft de HCL profi. Unele grădini ar merge în zona râului, dar revenim cu detalii, mai ales că informal am auzit ca e posibil ca Primăria sa adopte in 2023 un HCL care instituie grădinăritul comunitar pe baza policy-ului la care am lucrat, oferit voluntar administrației.

Cel mai relaxant a fost la Danaga, probabil cu totul au venit, vorba aia, până în 100 de 'hipsteri'. Iar cine nu e hipster, Somes Delivery scoate cu siguranță hipsterul din tine. Pe bune, când s-a auzit sitarul, ne unduiam ca țiparul. Cu Dan avem o colaborare legata de Someș, sper sa o prezentăm cu proxima ocazie, combinație de muzica, imagine și poezie, ceva gigel, straniu, inegal și frumos. A fost mișto să ocupăm parcarea cu biciclete, cu remorca de DJ, cu boxe, am lățit puțin culoarul. Dar o să fie nevoie de mai multe eforturi, mai mult decât simbolice, ca acest culoar verde albastru sa fie lat pe bune atata timp cat administrațiile sunt subordonate logicii imobiliare, nu unui urbanism care să planifice riguros și totodată suplu piața. Urmează Someș Delivery în 24 iunie în Florești”, a mai spus activistul.

Someș Delivery / Foto: Someșul nostru, facebook - Adrian Dohotaru

