Marilyn Monroe, Nadia Comăneci și 380 de vedete ale cinemaului. Expozițiile pe care NU trebuie să le ratezi la TIFF.25

TIFF nu e doar despre filme. Ediția aniversară TIFF.25 nu aduce doar proiecții cinematografice și invitați de renume internațional, ci și o serie de expoziții inedite care completează atmosfera festivalului.

Marilyn Monroe, Nadia Comăneci și 380 de vedete ale cinemaului. Expozițiile pe care NU trebuie să le ratezi la TIFF.25 / Foto: TIFF.ro, monitorulcj.ro

Fotografia ocupă și în acest an loc de cinste în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. În cadrul ediției TIFF din acest an, organizatorii au pregătit trei expoziții speciale dedicate cinematografiei, istoriei recente a festivalului și uneia dintre cele mai mari legende ale sportului mondial. De la imagini rare cu Marilyn Monroe și portrete ale personalităților care au trecut pragul TIFF în ultimii 15 ani, până la fotografii inedite din arhiva personală a Nadiei Comăneci, proiectele reunesc imagini care spun povești despre film, sport și oamenii care au marcat aceste domenii.

Marilyn Monroe, omagiată la 100 de ani de la naștere

Una dintre expozițiile centrale ale TIFF.25 este „Dear Marilyn”, semnată de fotograful american Sam Shaw, unul dintre cei mai importanți martori vizuali ai Hollywoodului anilor ’50.

La un secol de la nașterea lui Marilyn Monroe, publicul va putea descoperi o serie de imagini rare instantanee surprinse de fotograful care a documentat o parte importantă din cariera și viața celebrei actrițe de la Hollywood. Expoziția face parte din seria manifestărilor internaționale dedicate centenarului Marilyn Monroe și se alătură unor inițiative organizate de instituții de prestigiu precum Cinemateca Franceză, British Film Institute, National Portrait Gallery, Museum of Modern Art din New York sau Festivalul de Film de la Torino. Expoziția va putea fi vizitată pe toată durata festivalului la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, iar intrarea este liberă.

Marilyn Monroe, așa cum n-ai mai văzut-o: imagini secrete, expuse la Cluj| Photo by Sam Shaw (c) Shaw Family Archives Ltd/TIFF

„Continental 25”, 15 ani de TIFF surprinși prin obiectivul lui Șerban Mestecăneanu

Un alt punct al ediției aniversare este expoziția „Continental 25”, semnată de fotograful Șerban Mestecăneanu.

Imagini inedite cu oamenii care au conturat identitatea TIFF/ Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

Proiectul surprinde atmosfera TIFF din ultimii 15 ani prin intermediul a 380 de portrete realizate într-un loc cu o mare însemnătate simbolică pentru clujeni, Hotelul Continental. Actori, regizori, directori de imagine și producători din întreaga lume au fost fotografiați aici de-a lungul anilor, iar rezultatul este o adevărată arhivă vizuală a comunității internaționale formate în jurul festivalului de film de la Cluj. Lucrările vor fi expuse atât la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, cât și pe Bulevardul Eroilor.

Cei care sunt interesați de culisele proiectului sunt invitați să participe la evenimentul „Meet the Artist”, programat joi, 18 iunie, de la ora 18:00 în cadrul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca.

„The Magic & Mystery of Nadia”. Povestea primului 10, spusă în imagini

La TIFF.25 va putea fi vizitată și expoziția „The Magic & Mystery of Nadia”, dedicată Nadiei Comăneci, una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial. Proiectul marchează împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal, iar publicul este așteptat să vadă fotografii inedite din arhiva personală a fostei gimnaste, alături de imagini și publicații internaționale.

Nadia Comăneci la vernisajul expoziției „The Magic & Mystery of Nadia” / Foto: monitorulcj.ro

Expoziția își propune să contureze portretul unei personalități care a depășit statutul de campioană olimpică și a devenit un simbol al gimnasticii recunoscut în întreaga lume.

Intrare liberă la toate expozițiile

Cele trei proiecte completează programul TIFF.25 și oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi povești din culisele Hollywoodului, momente importante din istoria Festivalului Internațional de Film Transilvania și imagini care documentează parcursul Nadiei Comăneci, una dintre cele mai admirate sportive ale tuturor timpurilor.

Expozițiile pot fi vizitate pe durata festivalului la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, între orele 10:00 și 18:00, iar accesul este gratuit.

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